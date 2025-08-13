Tűzoltóság: egyre több e-roller ég ki – így előzd meg a tragédiát

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Idén fél év alatt már annyi e-roller gyulladt ki Magyarországon, mint tavaly egész évben. A katasztrófavédelem most néhány tanáccsal segít a felhasználóknak, mert akár tragédiával is végződhet egy-egy ilyen tűzeset.

2025-ben eddig is 21, elektromos rollert érintő tűzeset volt Magyarországon. A járművek fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra. „Hogy ne a tűzoltók lássák legközelebb a rolleredet, fogadj meg néhány egyszerű, de fontos tippet – áll a katasztrófavédelem posztjában.

A legfontosabb tanácsok e-rollereseknek

  • Csak megbízható forrásból vásárolj!
  • Olvasd el a használati útmutatót!
  • A szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosíts semmit a töltőn és a járművön!
  • Ne töltsd hosszabbítóval! Egyszerre csak egy e-rollert tölts!
  • Ne hagyd éjszakára töltőn a rollert!
  • Sérült, leesett, koccanásos roller esetén tarts „karantént” három-négy napig, mert a lángok később is felcsaphatnak.
  • Ne hagyd hosszabb ideig (például téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral!

Ha mégis kigyullad...

  • Húzd ki a töltőt!
  • Sok vízzel próbáld eloltani! Az akkumulátor magas hőmérsékleten ég, közben pedig mérgező gázok keletkeznek. Ha úgy látod, hogy nagyobb kockázat nélkül el tudod oltani, önts rá sok vizet, ha sikerült, tedd egy lavór vagy hordó vízbe! Ha ezt elmulasztod, vissza fog gyulladni.
  • Hívd a 112-t!
  • Vidd a rollert a szervizbe!

tűzoltók elektromos roller elektromos tűz e-roller
