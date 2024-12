Bolti leves okozta egy 79 éves olasz nő halálát – súlyos ételmérgezést kapott tőle

A konyhakész bolti levesek akár súlyos ételmérgezést is okozhatnak – figyelmeztette Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Az olasz Il Fatto Alimentare cikkére hivatkozva azt írták, nemrégiben egy szupermarketben vásárolt kész leves miatt veszette életét egy 79 éves olasz nő.

A konyhakész bolti levesek akár súlyos ételmérgezést is okozhatnak – jobb tehát otthon elkészíteni. Fotó: Getty Images

Botulizmust okozott az articsókaleves

Az áldozat házában megtalálták a boltban vásárolt articsókaleves maradékát a helyi hatóságok, így alaposan meg tudták azt vizsgálni. Mint kiderült, kimutatták benne a botulizmust okozó Clostridium botulinum toxin jelenlétét.

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a botulizmus egy olyan bakteriális toxin okozta ételmérgezés, amely idegrendszeri panaszokat is kivált. Leggyakoribb tünetei közé tartozik a hányinger és a hányás, a szájszárazság, a kettős látás, az elkent beszéd, a nyelészavar, a légzésgyengeség, a merev pupilla és a légzésbénulás is.

Ezért veszélyesek az ilyen levesek

Nem véletlen, hogy a hűtőpultban árusított kész levesek ennyire népszerűek. Néhány percnyi mikrohullámú sütőben történő melegítés után ugyanis már fogyasztásra készek. Fontos tudni azonban, hogy vár ezek a termékek keresztülmennek egy pasztőrözési folyamaton, ez még nem elegendő a Clostridium botulinum elpusztításához.

A levesek biztonságossága ráadásul csak folyamatos hűtve tárolás (6 Celsius-fok alatt) esetén garantálható, a hűtőlánc azonban gyakran megszakad – akár a boltban, akár a szállítás vagy az otthoni tárolás során. További kockázatot jelent, hogy a legtöbb ilyen termék nem tartalmaz tartósítószert” – részletezték.

A fentebb említett haláleset után az olasz Egészségügyi Minisztérium kiadott egy közleményt, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen termékeket fogyasztás előtt legalább 5 percig forralni szükséges.