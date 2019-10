Az ibuprofen lehetséges veszélyei

Csökkenő spermaszám

A Proceedings of The National Academy of Sciences tanulmánya arra az eredményre jutott, hogy ha hat héten át napi két alkalommal veszünk be ibuprofent tartalmazó készítményt, az csökkentheti a termelődő spermiumok mennyiségét, illetve a termékenységet.

Merevedési zavarok

A hosszú távú ibuprofen-használók között gyakoribbak az erekciós zavarok is, mivel az ibuprofen csökkenti a prosztaglandin termelődését. Újabb ok, hogy mértékletesek legyünk a fájdalomcsillapítókkal.

Gyomorégés, gyomorfájás

Ha azt tapasztaljuk, hogy ég a gyomrunk a tabletták bevétele után, annak szintén a prosztaglandin-kibocsátás csökkenése lehet az oka, mivel ez az anyag védi a gyomrot a gyomorsavtól. Az ibuprofen rendszeres bevitele irritálhatja a gyomornyálkahártyát, ezért gyomorfájást, gyomorégést okozhat.

Az ibuprofen rendszeres szedése komoly mellékhatásokat okozhat

Fejfájás

Talán furán hangzik, hiszen gyakran pont a fejfájás ellen veszünk be ilyesmit, de azoknál, akik heti három-négy alkalomnál gyakrabban szednek ibuprofent, éppen emiatt nő meg afejfájáskialakulásának esélye. Az ibuprofen ugyanis hat a hormonrendszerre is.

Fülcsengés

Az ibuprofen túlszedésének egyik, szerencsére ritka mellékhatása a fülcsengés. A jó hír, hogy a gyógyszerek hatásával együtt a kellemetlenség is elmúlik.

Kiütések, bőrpír

Az ibuprofen túlzott szedésének eredményeként bőrtünetekkel jelentkező allergiás reakció is felléphet, kiütések, vagy bőrpír formájában. Egyes esetekben előfordulhat ödémásodás, fokozott vízvisszatartás is.

Forrás: menshealth.com