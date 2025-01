Apa és fia mentette meg egy orosházi férfi életét

A történetet az Országos Mentőszolgálat osztotta meg a Facebookon. Mint a posztban írják, a 65 év körüli férfi minden előjel nélkül esett össze a rendelőben december végén. Tarr István mentőápoló és fia azonnal a segítségére siettek. Rögtön megvizsgálták, a férfi pedig akkor már nem lélegzett, ezért megkezdték az alapszintű újraélesztést.

Az épületben sürgősségi alapellátási ügyelet is működik, amelyet értesítve immár egy mentőtiszt és egy mentőtechnikus is beszállt a beteg életéért folyó küzdelembe. Sőt, az emelt szintű újraélesztéshez aztán a sürgősségi osztály csapata, végül a mentőszolgálat kiérkező egysége is csatlakozott.

A közös erőfeszítések, illetve az időben megkezdett mellkasnyomások végül sikerre vezettek, így a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba.

