A cinkhiány első jelei

A prevention.com összeállítása azokat a jeleket sorolja fel, amelyek kapcsán felmerülhet a gyanú, hogy szervezetünkben nincs elegendő cink.

Krónikus betegségünk van

Diabétesz, Alzheimer-kór, ateroszklerózis, autoimmun, vagy öregedéssel összefüggő betegségek - a cinkhiányhoz mindnek köze van. Kutatások szerint ennek az az oka, hogy acinkkulcsszerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében és a sejtek egészséges növekedésében. A tartós cinkhiány tehát növeli az oxidatív stresszt és a gyulladások kialakulásának esélyét a szervezetben, ami betegségek kialakulásához vezethet.

Gyakran kapunk el fertőzéseket

Mivel a cinkhiány gyengíti az immunrendszert, ezért szintén gyanús lehet, ha sokszor vagyunk betegek, náthásak, és szinte sosem kerülnek el minket a vírusos és bakteriális fertőzések.

Szokatlanul erős hajhullás

Az elvékonyodó és kihulló hajszálak is okot adhatnak arra, hogy ellenőriztessük a cinkszintünket, mivel a cinkhiány hajvesztést is okozhat. Fontos azonban tudni, hogy az ilyesmihez nagyon alacsony cinkszint kell, és általában ilyenkor már más tünetei is vannak az állapotnak, mint például a hasmenés, impotencia, bőr- illetve szemproblémák.

Csökkent szaglás és ízlelés

A cinkhiányban szenvedők azt tapasztalhatják, hogy másnak érzik az italok és az ételek korábban megszokott ízeit. Különösen a hatvan év felettiek érintettek a dologban. Fontos azonban kizárni, hogy a tünetet biztosan cinkhiány okozza-e, és nem például valamilyen rendszeresen szedett gyógyszer, aminek ez az egyik mellékhatása.

A túl kevés mellett a túl sok cink sem szerencsés, ugyanis ez utóbbi anémia és neurológiai problémák kialakulásához vezethet. Mennyi tehát az ideális napi bevitel? Részletek itt.

Hallásproblémák

Egy kutatás során, amiben százan vettek részt, az derült ki, hogy a nagyothallóknak 12 százalékkal alacsonyabb volt a cinkszintjük a többiekénél. Szakértők szerint a két tényező közötti kapcsolat oka az lehet, hogy a cink gyulladásgátló hatásai miatt képes csökkenteni a belső fülben az oxidatív stresszt.