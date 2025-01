Váratlan hatással lehet a terhességre a felmelegedés

A klímaváltozás életünk legtöbb területére kihat, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont egyik kutatója most a felmelegedés és a termékenység kapcsolatát vizsgálta. Meglepő eredményre jutott – tudatta az intézmény.

A hőhullámok nincsenek jó hatással a terhességre sem. Fotó: Getty Images

Kevesebb baba fogan meg egy hőhullám után

Azt már korábban is felvetették, hogy a globális felmelegedés a termékenységre is negatív hatással van. Hajdu Tamás most az 1980 utáni összes magyarországi születés, terhességmegszakítás és magzati halálozás adataiból számolt fogantatási rátákat, majd megvizsgálta, hogyan függenek össze ezek a hőmérséklettel.

Mint kiderült: a hőhullám után kettő-négy héttel esik vissza legerősebben a fogantatások száma. Egy olyan extrém időjárású hetet követően például, amikor az átlaghőmérséklet minden nap 25 °C feletti, közel hat százalékkal kevesebb terhesség indul, mint egy olyan hét után, amikor az átlaghőmérséklet minden nap 15 és 20 °C közötti. Ráadásul nemcsak a fogantatások esélyét csökkentik, hanem

a már folyamatban lévő terhességek kimenetelét is befolyásolják a hőhullámok. Ha ugyanis a terhesség első néhány hetében szokatlanul meleg az időjárás, akkor nő a korai vetélések száma is.

Bár a születések száma összességében csak kismértékben módosul, némiképp várható egyfajta átrendeződés. A nyári időszakban kevesebb terhesség fog kezdődni, de ezek nagy része nem „tűnik el”, csak későbbre tolódik, azaz a késő őszi-téli időszakban több fogantatás várható.