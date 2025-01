Ezért halhatnak meg többen a téli hónapok alatt

Különös tény, hogy a téli hónapokban sokkal több ember hal meg, mint az év többi részében, ezt a rejtélyes globális jelenséget többlet téli halálozásnak nevezik. Az okoknak a National Geographic járt utána.

Télen több a temetés is. Fotó: Getty Images

A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint a téli hónapokban 8-12 százalékkal több ember hal meg, mint az év többi időszakában. A tendencia mindkét féltekén megfigyelhető, sőt még azokon a helyeken is, ahol a tél enyhe. Azért lenne fontos megérteni ennek az okát, mert talán ezek a halálesetek megelőzhetők lennének.

Vírusok, vitaminhiány, mozgásszegény hónapok

Van egy nyilvánvaló tényező, amely hozzájárul a túlzott téli halálozáshoz: a szezonális vírusok. A téli halálok jelentős része ugyanis – néha az összes halálozás mintegy fele – vírusok miatt következik be. Önmagukban azonban a vírusok nem magyarázzák a teljes jelenséget.

A vírusfertőzéseken kívül a tudósok egy másik okot is felhoztak a rejtély magyarázatára: a téli időjárás súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri problémákat, beleértve a stroke-ot és a szívrohamot.

Ennek hátterében az állhat, hogy a hőmérsékletnek negatív hatása lehet a keringési rendszerre. Az elmúlt évtizedben azonban néhány kutató olyan megfigyeléseket tett, amelyek bonyolítják a magyarázatot. Az alacsony hőmérséklet ugyanis nem feltétlenül a fő tényező, amely a téli halálozási többletet befolyásolja, legalábbis nem mindenhol a világon.

Honolulu nagyon meleg, és a hőmérséklet nem változik az év során, mégis 10-15 százalékkal több ember hal meg télen, mint nyáron

– állapította meg Patrick Kinney. A Bostoni Egyetem professzora és kollégái egy 2015-ös tanulmányukban azt javasolták, hogy a vírusokon és a hidegen kívül más okokat is vizsgáljanak meg.

Felfigyeltek például arra az eshetőségre, hogy mivel a téli hónapokban a legtöbb helyen kevesebb a napfény, ezzel párhuzamosan pedig csökken a D-vitamin szint, ez is állhat a halálesetek hátterében. Ezen kívül az is nyilvánvaló, hogy a táplálkozás tekintetében is van különbség a téli és a nyári hónapok között, illetve hidegebb időben kevesebbet is mozgunk. Ráadásul a téli hónapokban a légszennyezettség is magasabb szintet mutat.