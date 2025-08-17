Kiderült: ezt csinálják másképp, akik megélik a százéves kort

Ha a hosszú élet titkát fürkésszük, nyilvánvaló a káros szenvedélyektől mentes, egészséges étkezéssel és rendszeres testmozgással tarkított életmód fontosságra, most azonban újabb alapvetésre bukkantak a kutatók.

Egyre több ember éli meg a százéves kort. Fotó: Getty Images

A stressz lehet a kulcs, pontosabban annak hiánya

Azok, akik száz évig élnek, nem egyszerűen hosszabb ideig, hanem másképp élnek. Új kutatások szerint ezek az emberek nem túlélik a betegségeket, hanem elkerülik őket, és az is kiderült, hogy hogyan –írja az Index a GeroScience folyóiratban megjelent tanulmány alapján.

Macie P. Smith dél-karolinai gerontológus szerint teljesen érthető, hogy akik elkerülik a súlyos betegségeket, megérik a száz év feletti életkort. Emellett nem érintkeztek káros elemekkel, mint a sugárzás, adalékanyagok, tartósítószerek és az élelmiszerekben jelenlévő mesterséges színezékek. Továbbá kevesebb stressz érte őket hosszú életük alatt. Elmondása szerint akik matuzsálemi kort éltek meg, „képesek voltak a saját dolgukkal foglalkozni, miközben csökkentették a stressz-szintjüket. Ez önmagában hosszabb életet eredményez. Amikor mások dolgával foglalkozol, átveszed mások problémáit, ezáltal növeled a stressz szintjét. Ezt helyettes traumának nevezik”