Koronavírus: hibrid vírust hoztak létre

Mivel súlyos megbetegedést okozhat, az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) kizárólag szigorú biztonsági intézkedések mellett lehet tanulmányozni. A kutatóknak teljes testet fedő védőfelszerelést kell viselniük túlnyomásos légzőkészülékkel, illetve munkájukat egy többszörösen zárt, speciális szellőzőrendszerrel ellátott laboratóriumban végezhetik csupán. Habár ezek az óvintézkedések elengedhetetlenek a szakemberek védelméhez, nehézkes azonban a biztosításuk az összes érdekelt kutató számára, így végeredményben lassítják is a gyógyszerek és védőoltások kifejlesztését. E problémát segíthet feloldani a Washingtoni Egyetem St. Louis-i orvosi karának egy új eredménye.

Egy új, hibrid vírus segíthet felgyorsítani a koronavírussal kapcsolatos kutatásokat.

Mint arról a ScienceDaily beszámolt, a kutatók genetikailag módosítottak egy kevésbé veszélyes vírust, amelynek egy génjét lecserélték a SARS-CoV-2 egyik génjére. Ebből egy olyan hibrid született, amely hasonlóan támadja meg az emberi sejteket, mint az új koronavírus, illetve azimmunrendszeráltal termelt antitestek is hasonló mértékben képesek felismerni, de kevésbé szigorú laboratóriumi biztonsági előírások mellett is kezelhető, vizsgálható. "Sosem kaptam még ennyire rövid idő alatt ennyi kérelmet egy tudományos anyag iránt" - árulta el Sean Whelan, az egyetem molekuláris mikrobiológiai intézetének vezetője, az eredményeket bemutató tanulmány egyik szerzője. Hozzátette, az új hibridből Argentínától Kanadáig számos ország kutatói számára szállítottak már mintákat, illetve Európából is kaptak erre vonatkozó megkereséseket.

Tüskét tettek egy veszélytelen vírusra

Whelan és kollégái a vezikuláris stomatitisz vírussal (VSV) kísérletezve kezdtek hozzá a SARS-CoV-2 ártalmatlanabb modelljének megalkotásához. Ezt a vírust gyakran használják laboratóriumi kísérletek során, mivel kevésbé veszélyes, illetve viszonylag könnyen manipulálható genetikailag. Elsősorban szarvasmarhákat, lovakat és sertéseket fertőz meg, embereket sokkal ritkábban, és ezekben az esetekben is csupán három-öt napig tartó, influenzaszerű megbetegedést okoz.

A vírusok különféle, a felszínükön elhelyezkedő fehérjék segítségével tudnak behatolni a sejtekbe. A kutatók eltávolították a VSV felszíni proteinjét kódoló gént, majd azt a SARS-CoV-2-ből vett, hasonló funkciójú génnel helyettesítették, amely a kórokozó jellegzetes megjelenését adó tüskefehérjét kódolja. A csere révén egy új vírus jött létre: ez éppúgy célozza meg a sejteket, mint az új koronavírus, de hiányoznak belőle azok a gének, amelyek a súlyos COVID-19-megbetegedésért felelősek. A hibridet a kutatók a VSV-SARS-CoV-2 névre keresztelték.

COVID-19-túlélőktől vett vérmintából aztán koronavírus elleni antitesteket nyertek ki. Az ezekkel végzett kísérletek tanúsága szerint az antitestek képesek voltak a valódi SARS-CoV-2-höz hasonlóan beazonosítani a hibrid vírust, valamint éppolyan hatékonysággal tudták meggátolni azt is, hogy a kórokozó bejusson a sejtekbe. "Mindaddig, amíg egy vírus rendelkezik a tüskefehérjével, az emberi immunrendszer úgy viszonyul hozzá, mint a SARS-CoV-2-höz" - magyarázta Whelan.

Az új hibrid számos esetben megkönnyítheti és felgyorsíthatja az új koronavírus elleni védőoltások és kezelések kutatását, fejlesztését, valamint maga is potenciális jelölt arra, hogy egy hatékony oltóanyag része legyen. Whelan és kollégái ennek lehetőségét állatkísérletek során tervezik megvizsgálni a közeljövőben.

