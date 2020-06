Az önkéntes munka nagy előnye

Sokak számára ismerősen cseng a régi bölcsesség: jó tett helyébe jót várj. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint van is ebben némi igazság. A Michigani Egyetem kutatói több mint 12 ezer idős, ötven év feletti alany adatainak elemzése után arra jutottak, hogy az önkéntes munka jó eséllyel meghosszabbíthatja a várható élettartamot, továbbá számos más pozitív hatása is lehet az egészségre és az életminőségre nézve - számolt be a tanulmányról a Health24.

Tovább él, aki önzetlen?

A kutatók 34 mutató segítségével próbálták meghatározni, hogy pontosan mit jelent a "szépen megöregedni" kifejezés, továbbá hogy ez hogyan befolyásol olyan tényezőket, mint az optimizmus, az élettel való elégedettség, a depresszió, a krónikus betegségek vagy a fizikai aktivitás. Végül arra jutottak, hogy 44 százalékkal csökkent az idő előtti elhalálozás kockázata azoknál, akik éves szinten 100 óránál többet önkénteskedtek - vagyis hetente legalább két órát tudtak erre szánni.

Egészségesebb és tovább él, aki rendszeresen önkénteskedik. Fotó: Getty Images

Emellett az ebbe a csoportba tartozók a többiekhez képest mobilabbak voltak, valamint 12 százalékkal magasabb volt a fizikai aktivitásuk. És ez még nem minden: a tudósok azt is megállapították, hogy a rendszeresen önkénteskedőknek sokkal több életcéljuk volt, kevésbé érezték magukat magányosnak és reménytelennek, valamint sokkal valószínűbben ápoltak rendszeres kapcsolatot barátaikkal, mint az önkéntes munkát nem végzők.

A kutatók nem találtak viszont kapcsolatot a rendszeres önkéntes munka és a krónikus betegségek kialakulása között, sem a depresszióval vagy olyan függőségekkel, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás.

Végül azt a következtetést vonták le, hogy önkénteskedéssel sokat tehetünk az idősebb korban bekövetkező életminőség-romlás megelőzéséért. Illetve kiemelték, hogy lelkileg is jót tesz, valamint rugalmasabbá tehet a stresszhatásokkal szemben is, ha segítünk másokon.