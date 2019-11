A sírás meglepő egészségügyi előnyei

Egy felmérés szerint a nők átlagosan 3,5, a férfiak pedig 1,9 alkalommal sírnak havonta. Ám ha ennél többször jön ránk sírhatnék, akkor sem érdemes visszatartani a könnyeinket. A sírásnak ugyanis számos pozitív egészségügyi hatása.

Segít leküzdeni a stresszt

Egy 2014-es tanulmány szerint például a különösen stresszes időszakokban nagyon sokat segíthet a sírás. A hatásai nem azonnaliak, de néhány perc után érezni fogjuk, hogy a testünk ellazul. A szakértők szerint ugyanis a könnyezés aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely nyugtató hatást gyakorol az agyra.

A lelki és a fizikai fájdalmakat is enyhíti a sírás. Fotó: iStcok

Csökkenti a vérnyomást, lassítja a pulzust

A magas vérnyomás megnöveli a stroke, a szívroham, ademenciaés a vesekárosodás kockázatát. Egy kiadós sírás azonban képes csökkenteni a vérnyomást, valamint segít lelassítani a pulzust is.

Méregtelenít

A csordogáló könnyek kimossák a szemünkből a szennyeződést. A könnycseppek azonban a stressz hatására keletkező a méreganyagokat is segítenek eltávolítani. Ez a méregtelenítő folyamat a kortizol nevű stresszhormon szintjét is csökkenti, így megkönnyebbülünk és jobb lesz a hangulatunk. Nem véletlen, hogy sokan fizikailag is sokkal jobban érzik magukat sírás után.

Megnyugtat

Ha úgy érezzük, hogy az utóbbi időben sokat szorongunk, illetve dühösek és ingerlékenyek vagyunk, annak számos oka lehet - például az, hogy mangán halmozódott fel a testünkben. Amikor sírunk, a könnyeinkkel együtt a felesleges mangán is távozik a testünkből, a mangánszint csökkenése után pedig nyugodtabbak leszünk, kevésbé szorongunk, és jobban tudunk koncentrálni is.

Csökkenti a fájdalmat

Amikor megsérülünk, elesünk vagy beütjük valaminket, már egészen gyerekkorunktól kezdve elsírjuk magunkat - ez sem véletlen. Ezzel ugyanis a testünk csökkenteni tudja a fájdalmat. Kutatások bizonyítják, hogy a könnyek hullatása oxitocint és endorfinokat szabadít fel a testünkben, ezek a vegyi anyagok pedig segítenek, hogy jobban legyünk - nemcsak érzelmileg, hanem fizikailag is. Az pedig, hogy sírni nemcsak bánatunkban és fájdalmunkban, hanem örömünkben is szoktunk, külön jó hír, mert mindenképpen jót teszünk vele az egészségünknek.

Forrás: brightside.com