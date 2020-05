A neandervölgyi gének így hatnak a nőkre

Bár a neandervölgyi ember csontjait már a 19. század első fele óta vizsgálják, faji besorolásáról, illetve az emberi törzsfejlődésben betöltött szerepéről máig viták folynak. Ugyan már nagyjából 28 ezer éve kihalt, a mai emberek génállományában még mindig felfedezhetőek a nyomai. Egy közelmúltban publikált tanulmány eredménye szerint minden harmadik európai nőben megtalálható az a progeszteronreceptor, amely a neandervölgyi embertől származik. Ennek ráadásul jó hatása lehet a termékenységre, a terhesség korai szakaszában csökkenti a vérzést, illetve a vetélés kockázata is kisebb az érintett nőknél.

A neandervölgyiektől örökölt progeszteronreceptor javítja a termékenységet. Fotó: Getty Images

Gyermekáldást hoz a neandervölgyi öröksége

A neandervölgyi és a homo sapiens keveredése miatt a mai ember is hordoz olyan géneket, amelyek a letűnt alfajhoz köthetőek. Bizonyos kutatók szerint ezeknek a kedvező genetikai variánsoknak az előnyei napjainkban is érzékelhetőek, például az érintett nők terhessége során is. A progeszteron hormonnak ugyanis fontos szerepe van a megfelelő menstruációs ciklus kialakításában és a terhességben egyaránt.

Egy közelmúltbeli kutatásban közel 450 ezer ember génjeit vetették össze, és arra jutottak, hogy Európában csaknem minden harmadik nő a neandervölgyitől örökölte a progeszteronreceptorát. A vizsgált emberek 29 százaléka az egyik, 3 százalék pedig két másolatát is hordozza azt a génjeiben. Ezek a nők az adatok szerint átlagban több gyermeket hoznak világra, illetve a vetélés aránya is alacsonyabb náluk, mint azok körében, akik nem hordozzák magukban a neandervölgyi ember örökségét.