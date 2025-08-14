„Tizennyolc évvel azután, hogy egy stroke következtében csaknem teljesen lebénult a teste, Ann Johnson újra meg tudott szólalni egy agy-számítógép interfésznek (BCI) köszönhetően, amely közvetlenül az agyi aktivitásból dekódolja a beszédet” – számolt be róla a 24.hu az Interesting Engineering cikke alapján.

Ann Johnson 30 éves korában bénult le egy stroke-ot követően. Fotó: UC Berkeley

Röplabdázás közben kapott stroke-ot

Ann 20 évvel ezelőtt éppen a barátaival röplabdázott, amikor stroke-ot kapott, azt követően pedig az úgynevezett bezártságszindrómával diagnosztizálták. Ez egy ritka állapot, amelynek lényege, hogy az alany ugyan öntudatánál van, azonban sem mozogni, sem kommunikálni nem képes. Ezért azóta egy szemkövető rendszer segítségével kommunikál, ám így percenként mindössze 14 szót tudott létrehozni, amely jelentősen lassabb kommunikációt jelent a beszédben megszokott 160 percenkénti szónál.

2022-ben azonban őt válaszották egy klinikai vizsgálat harmadik résztvevőjenek. Így a Kaliforniai Egyetem, a Berkeley és a UC San Francisco kutatóival együttes erővel dolgoznak azon, hogy helyreállítsák Ann – és a hozzá hasonlóan súlyos bénulásban szenvedők – beszédképességét.

A neuroprotézis csodája

A csapat egy neuroprotézist ültetett a nő fejébe. Ez képes rögzíteni a beszédmotoros kéreg jeleit, megkerülve a sérült idegpályákat. Amikor Ann beszélni próbál, az implantátum érzékeli idegi aktivitását, majd jeleket küld a hozzá csatlakoztatott számítógépnek. A mesterséges intelligencia ezt követően szöveggé, beszéddé vagy arcmimikát imitáló animációvá alakítja át ezeket a jeleket, és egy digitális avatáron keresztül megjeleníti, illetve megszólaltatja azokat. A kutatók Ann hangjához a 2004-es esküvői beszédének felvételéből vették a mintát.