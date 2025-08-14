Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +34°
Nincs front

Így szólalt meg újra a 18 évig beszédképtelen nő

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Egy stroke következtében szinte teljesen lebénult Ann Johnson. Ez 20 évvel ezelőtt történt, most nemrég azonban – egy forradalmi techonlógiának köszönhetően – újra beszélhet.

„Tizennyolc évvel azután, hogy egy stroke következtében csaknem teljesen lebénult a teste, Ann Johnson újra meg tudott szólalni egy agy-számítógép interfésznek (BCI) köszönhetően, amely közvetlenül az agyi aktivitásból dekódolja a beszédet”számolt be róla a 24.hu az Interesting Engineering cikke alapján.

Ann Johnson neuroprotézis
Ann Johnson 30 éves korában bénult le egy stroke-ot követően. Fotó: UC Berkeley

Röplabdázás közben kapott stroke-ot

Ann 20 évvel ezelőtt éppen a barátaival röplabdázott, amikor stroke-ot kapott, azt követően pedig az úgynevezett bezártságszindrómával diagnosztizálták. Ez egy ritka állapot, amelynek lényege, hogy az alany ugyan öntudatánál van, azonban sem mozogni, sem kommunikálni nem képes. Ezért azóta egy szemkövető rendszer segítségével kommunikál, ám így percenként mindössze 14 szót tudott létrehozni, amely jelentősen lassabb kommunikációt jelent a beszédben megszokott 160 percenkénti szónál.

2022-ben azonban őt válaszották egy klinikai vizsgálat harmadik résztvevőjenek. Így a Kaliforniai Egyetem, a Berkeley és a UC San Francisco kutatóival együttes erővel dolgoznak azon, hogy helyreállítsák Ann – és a hozzá hasonlóan súlyos bénulásban szenvedők – beszédképességét.

Ez is érdekelhet

A neuroprotézis csodája

A csapat egy neuroprotézist ültetett a nő fejébe. Ez képes rögzíteni a beszédmotoros kéreg jeleit, megkerülve a sérült idegpályákat. Amikor Ann beszélni próbál, az implantátum érzékeli idegi aktivitását, majd jeleket küld a hozzá csatlakoztatott számítógépnek. A mesterséges intelligencia ezt követően szöveggé, beszéddé vagy arcmimikát imitáló animációvá alakítja át ezeket a jeleket, és egy digitális avatáron keresztül megjeleníti, illetve megszólaltatja azokat. A kutatók Ann hangjához a 2004-es esküvői beszédének felvételéből vették a mintát.

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

stroke beszédképtelenség beszédkészség beszédképességi zavar
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +34 °C
Minimum: +15 °C

Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére általában 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. A hét végéig nem várható újabb fronthatás, addig viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra