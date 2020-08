Családi kerti parti

A kisgyerekes családoknak a kellemes időjárás szuper lehetőséget biztosít egy kertben vagy közeli parkban eltöltött naphoz, ahol a szülők szorgosan készíthetik a grillezett finomságokat, míg a gyerekek játszanak a homokozóban, a fűben vagy akár a kismedencében. Fontos, hogy már kiskorban megtanulják a gyerekek a rendszeres naptejhasználat szükségességét. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a legszorgalmasabb kenegetés hatását is számos tényező csökkentheti - elég, ha a vízre gondolunk. Az Eucerin Sun Sensitive Protect Gyermek naptej FF50+ kifejezetten a legkisebbeknek készült, nyugtatja az érzékeny bőrt és véd a napégés, valamint a maradandó bőrkárosodás ellen. A formulája extra vízálló, így akár lubickolás közben is biztonságban tudhatjuk csemetéinket.

A felnőttek számára az Eucerin Sun Oil Control Dry Touch napozó krém testre SPF50+ professzionális védelmet nyújthat, ugyanis gyorsan felszívódik és egyáltalán nem hagy nyomot a bőrön. Víz-, izzadás- és 'homokálló' tulajdonságainak köszönhetően önfeledten tölthetik idejüket a szabadban a gyermekeikkel. A rák a grillpartik egyik kedvence, de a rákvörös bőr a legjobb hangulatú hétvégét is tönkre teheti. Ne engedje!

Városnéző túra

Egy izgalmas kirándulás során nemcsak országunk szebbnél-szebb tájait érdemes felfedezni, hanem a városok utcáit, épületeit és múzeumait is. A hosszú, napon töltött idő alatt elengedhetetlen a bőr egészségének megőrzése: az Eucerin Sun Photoaging Control Színezett napozó krém arcra FF50+ készítmény amellett, hogy tökéletes védelmet nyújt a káros UV-sugarakkal szemben, a színpigmenteknek köszönhetően kiegyenlíti az arcon kialakult foltokat, így alapozó helyett is tökéletesen beválik és egyenletes, természetes napbarnított megjelenést biztosít.

Szabadtéri edzés

A mozgás a test és a lélek számára egyaránt fontos. Nyáron az edzőterem kevésbé vonzó, amikor a gyönyörű napsütést is élvezhetjük. A szabadtéri sportolás alkalmával azonban gyakorta fel sem tűnik, hogy milyen hosszú ideje tartózkodunk a napon, a folyamatos mozgás miatt ugyanis kevésbé érzékelhető annak égető ereje. Sokan nem szeretnek bajlódni ilyenkor a naptejekkel, hiszen az izzadt bőrre kellemetlen érzés még egy réteg krémet felvinni. Kitűnő választás lehet az Eucerin Sun Színtelen napozó aerosol spray FF30, hiszen gyorsan és könnyen felvihető még a test nehezen hozzáférhető területeire is, sőt az áttetsző, nem zsíros spray gyorsan beszívódik, frissíti a bőrt és vízálló. A futás után akár még egy úszás is beleférhet!