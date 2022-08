Mint minden az életben, a napozás is többféle reakciót vált ki a szervezetből, vagyis van előnyös és kevésbé pozitív oldala. Bizonyított tény, hogy pár perces napfürdő már észrevehetően javítja a kedélyállapotot, mivel a napfény hatására növekszik a szervezet D-vitamin szintje, amely jelentős hatással van a közérzetre, csökkenti a szorongást és magasabb lesz az aktivitási kedv is.

Ezzel szemben a sokat emlegetett UVA és UVB-sugárzás a túlzásba vitt napozás során többféle károsodást is okozhat a bőr felületén. A leggyakoribb a napégés, amelyért az UVB-sugarak felelősek és piros, érzékeny bőrfelületet okoznak, súlyosabb esetekben pedig akár felhólyagosodás is kíséri a kellemetlen tüneteket, amelynek kezelésében már érdemes egy szakember véleményét is kikérni.

Előfordulhatnak olyan jelenségek, melyek szintén az intenzívebb napozás eredményei lehetnek, ugyanakkor esztétikai jellegükből adódóan egészségügyi kockázatuk nincsen, így otthon, a megfelelő kozmetikumok használatával csökkenthetők az elváltozások jelei. Ide sorolhatóak az öregségi foltok vagy másnéven májfoltok, a hajszálerek, illetve a finom ráncok is.

Az Eucerin két új terméke ezekre az igényekre reagál, a fiatalos és üde bőrért. Az Eucerin Sun Photoaging Control Színezett napozó krém arcra FF50+ magas fokú védelmet jelent az arcnak és a dekoltázs bőrének egyaránt a napozás során. Innovatív szélesspektrumú fényvédelmi technológiája védelmet biztosít az UVA és UVB sugarak és a látható fény ellen. A fejlesztések során a megfelelő védelem mellett nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a krém támogassa a bőrt a saját DNS-javító mechanizmusának kialakításában, miközben hialuronsav tartalma csökkenti a bőröregedés jeleit.

A ráncok mellett a sötétebb foltok a legelterjedtebb elváltozások az arcbőrön, amely nagy számban érinti a nőket. Az Eucerin Sun Pigment Control színezett napozókrém arcra SPF50 erre a problémára kínál megoldást, miközben védelmet nyújt az UVA és UVB-sugarak és a nagy energiájú látható fény ellen is. Használata során csökkenti a foltok láthatóságát és megelőzi, hogy ismét kialakuljanak az arcon. A napozó fluid formulájában megtalálható a hatékony thiamidol hatóanyag is, amely a hiperpigmentáció kiváltó okára hatva csökkenti a melanintermelést.

A termékek újdonsága, hogy mostantól színezett változatban is elérhetőek, medium és light árnyalatokban, ezáltal egységes megjelenést biztosítanak az arcnak még a nyári melegben is. Könnyed állaguknak köszönhetően nem okoznak kényelmetlen hatást, nem nehezítik el a bőrt így akár a smink rutinunk alapjává is válhatnak!