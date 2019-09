Elképesztő tévhitek a körömgombáról

A nyári kánikulában még aktuálisabb és kényesebb akörömgombakérdése, mivel ilyenkor még az is kénytelen közszemlére tenni lábfejét és persze a körmeit, aki amúgy jobban szeret zárt cipőben járni. A folyamatosan szem előtt lévő kézről már nem is beszélve. A neten a villámgyors, lézeres gyógyulástól a fájdalom- és gyógyszermentes házi praktikákig mindent megtalálunk, de ezekkel érdemes vigyázni, ugyanis nem mindegy, hogy mivel és meddig kísérletezünk. A cikkünkben sorra vett tévhitek egy részének van némi igazságtartalma, de általában jellemző, hogy sokan ezeket túlgondolva téves következtetésekre jutnak, és veszélyes kezelési módszereket választanak.

Tévhit: "A körömgomba sosem múlik el végleg, csak ideiglenes javulás érhető el. Ha egyszer kijött, életed végéig szenvedsz vele."

Bőrgyógyász-szakorvosok szerint aki hajlamos rá, és egyszer már volt körömgombája, annál sajnos mindenféle kezelés ellenére fennáll a kiújulás esélye. Ez azonban nem jelenti, hogy időről időre szükségszerűen ki is fog újulni. "A köröm mindig sérül. Belerúgunk egy bútorba, belevágunk a manikűrnél vagy pedikűrnél az ollóval, és máris újrafertőződik. Ha viszont sikerül lenöveszteni a beteg körmöt, és a továbbiakban nem éri semmilyen sérülés, akkor a körömgomba végérvényesen elmúlhat" - magyarázza dr. Apostol Éva bőr-nemigyógyász-kozmetológus szakorvos hangsúlyozva, hogy optimális esetben igenis elérhető a végleges gyógyulás. Ugyanakkor tény, hogy az egykor komoly sérülést szenvedett körmök nehezebben gyógyulnak. Ahogy az is, hogy olykor még a bőrgyógyászok sem tudják megállapítani, mi az oka a makacs körömgombának: újabb fertőzésről van-e szó, vagy a már fennálló nem múlt még el. Ez pedig nehezítheti a további kezelést, elnyújthatja a gyógyulás folyamatát.

Ha nem sérült az ember körme, nem kell tartania a körömgombától

Tévhit: "A körömgomba elleni gyógyszerek májkárosító hatásúak, érdemes helyettük más, esetleg természetes megoldást keresni."

Naponta találkozik ezzel a vélekedéssel dr. Apostol Éva. Véleménye szerint leginkább abból ered, hogy a készítmények, amelyeket például 20 éve írtak fel az orvosok, még valóban májtoxikusak voltak. "Minden gyógyszernek van májkárosító hatása, amelynek mértéke attól is függ, hogy a beteg meddig szedi. A körömgomba elleni gyógyszerek semmivel sem rosszabbak, mint például a fogamzásgátlók vagy a magas vérnyomásra szedett tabletták többsége" - magyarázza. Tapasztalatai szerint sokan azért küzdenek eredménytelenül a gyógyszeres kúrákkal, mert pár hónapig lelkiismeretesen szedik a tablettát, majd ha látják a javulást, abbahagyják. Így viszont évekig is elhúzódhat a teljes gyógyulás. Mint mondja, nem szabad feladni vagy abbahagyni a gyógyszeres kezelést egészen addig, amíg teljesen le nem nő a köröm. Ami optimális esetben hat, de általában 12 hónap.

Tévhit: "A körömgomba elleni harc csak akkor hatásos, ha az orvosi kezelés mellett megváltoztatod az étrended. Léböjtkúra, kevés cukros, élesztős dolog fogyasztása ajánlott."

A léböjtkúrának és a speciális diétáknak a szakemberek szerint nem nagyon van köze a körömgomba eredményes kezeléséhez. Már csak azért sem, mert minden körömgomba más és más. "Ha a sarjadzó gombás betegség a szervezeten belül van - a gyomorban, belekben, nyelőcsőben -, vagy candidáról van szó, akkor valóban hatásos lehet a diéta, de a körömgombánál zömében azért nem erről van szó" - magyarázza dr. Apostol.

Tévhit: "A házi, természetes gyógymódok sokkal hatásosabbak a gyógyszeres kezelésnél. Külsőleg a teafaolaj, a grépfrútmag hatásos, de jó az almaecetes, a szódabikarbónás, a tengeri sós borogatás, a lábáztatás."

Dr. Apostol Éva szerint a természetes gyógymódoknak is megvan a létjogosultságuk, csak tudni kell, mikor és hogyan használjuk őket. "Sokan előbb házi praktikákkal kísérleteznek, csak utána keresnek fel bőrgyógyászt. Az említett megoldások akkor lehetnek hatékonyak, ha gyógyszeres kezelés mellett, kiegészítésképpen használják őket, vagy megelőzésképpen, a beteg köröm lenövése után. De pusztán ezektől semmilyen körömgomba nem fog elmúlni" - mondja a bőrgyógyász-szakorvos. Emellett mindenkit óva int attól, hogy például tömény ecetet öntsön a lábára, mert ennek csak az lesz az eredménye, hogy az ecet kimarja a bőrét. "Ez volt a legborzasztóbb megoldás, amivel eddig találkoztam. És a tömény formalin. Katasztrófa, mit művelt a páciens lábával" - számol be az elrettentő esetekről.

Még ennél is borzasztóbb a neten sok helyütt fellelhető hipós kezelés ötlete. ("Próbálkozz a szürkeflakonos Hypoval! Néhány hét után már kell, hogy látsszon, hogy nem terjed tovább a gomba! Heti kétszer áztasd be, csak a lábujjaidat 10 percre!") "Nem hiszem el, hogy ha valaki hipóba áztatja a lábát, akkor nem marja le a bőrt! Normál esetben ha valaki kesztyű nélkül, hipós vízzel súrol, akkor is tönkremegy a keze. Ennél brutálisabban nem nagyon lehet ártani a bőrnek" - hívja fel a figyelmet a veszélyre dr. Apostol. Hipós kezeléssel soha, senki ne próbálkozzon, mert maradandó károsodást okozhat magának!

Tévhit: A lézer mindent megold. "Egyetlen lézeres kezelés elég a gomba elpusztításához, nincsenek ismételt kezelések, nem kell hónapokig májkárosító tablettákat szedni."

Mindenekelőtt érdemes leszögezni, hogy egyetlen kezelés a körömgombánál egész biztosan nem lesz elég. "A lézeres kezelés alkalmával a lézerfény elpusztítja a körömágynál betelepedett gombát. De mivel a lézer a kezelések alkalmával mindig csak egy réteget tud elérni, a köröm pedig gyorsan nő, többször is be kell világítani azt a részt, ahonnan a köröm kinő, hogy a gomba végleg elpusztuljon. Ehhez viszont nem elég egyetlen kezelés." Mint mondja, még nem tapasztalt olyat, hogy valakinek a lézeres kezelés hozott volna végleges gyógyulást.

Mivel a teljes körömlenövés fél-egy évig is eltart, a kezelést is minimum 10-12 alkalommal meg kellene ejteni. Persze, vannak esetek, amikor ez is működhet - a siker nagyban függ attól, hogy milyen típusú gombás fertőzésről van szó -, de nem ez a jellemző - teszi hozzá. Kezelés szempontjából jóval egyszerűbb a fonalas gomba kiirtása, ez ugyanis a köröm végéből indul, és csak egy csücsköt érint. Jóval komplikáltabb a megvastagodott, málló, pudvás körmöket eredményező sarjadzó gombásfertőzésmegszüntetése, vagy a penészgombáé, amely zöldes elszíneződést okoz a körmökön.

Tévhit: "A körömgomba igénytelenséget jelent, ha elhanyagolják, attól lesz a köröm megvastagodott, gusztustalan. Akkor már gyógyítani sem lehet".

Dr. Apostol Éva gyorsan igyekszik eloszlatni ezt a tévhitet. Mint mondja, a köröm nem azért lesz málló, deformált és megvastagodott, mert nem ápolják, elhanyagolják, és "elfajul a helyzet", hanem mert eleve egy sarjadzó gombás fertőzés rongálja. "Az idősebb embereknek ráadásul nemcsak a fertőzéstől lesz ronda, megvastagodott a körmük, hanem a rossz vénás keringés miatt is. Nekik eleve szárazabb, töredezettebb a körmük, gyorsabban elfertőződhet" - mondja, hozzátéve, hogy kezdődő fertőzésnél helyi kezeléssel is szép eredményt lehet elérni, míg az évek óta fennálló, több körömre kiterjedő betegség esetében csak a gyógyszeres kúra lesz hatásos.

Tévhit: "A körömgomba fertőző, biztos, hogy elkapod az uszodában, ha a másik papucsát hordod, törölközőjét használod."

Ez az állítás részben igaz, de ebben az esetben sem érdemes általánosítani. Ha sérült, porladó körömmel történik a közös papucs- vagy törölközőhasználat, akkor a szakemberek szerint valóban el lehet kapni a körömgombát. Ahogy egy szökőkútban tapicskolva is, mert nincs megfelelően fertőtlenítve a víz. Vagy az uszodában. Hiába klóros a víz, ilyenkor felázik a köröm, és a fertőzött körömmorzsalékok is a vízben úszkálnak. "Ha nem sérült az ember körme - nem gyenge vagy nagyon száraz, ami jobban porlad -, akkor nem kell attól tartani, hogy elkapja. Akkor sem, ha egy éppen körömgombával küzdő családtagja papucsát veszi fel" - magyarázza dr. Apostol Éva.

Tévhit: "Minden cipőhasználat után fertőtleníteni kell a lábbelit, egymás után kétszer nem szabad felvenni ugyanazt a cipőt. A padlót is érdemes felmosni Domestosszal, ahol körömgombás lábbal jár az ember."

A megfelelő fertőtlenítés a szakemberek szerint is nagyon fontos. Van néhány aranyszabály, amelyet az újrafertőződés elkerülése érdekében be kell tartani, de túlzásba sem szabad esni. Mindenképpen szükséges a körömápoló eszközök - olló, reszelő - használat utáni fertőtlenítése. Körömvágásnál érdemes az ép résztől haladni a beteg rész felé. "A cipőfertőtlenítés is nagyon fontos, de nem érdemes nap mint nap ezzel küzdeni, mert gyógyszeres kezelés esetén nem kell felülfertőződéstől tartani. Amikor a páciens meggyógyul, vagyis lenőtt a beteg körme, akkor van szükség alapos lábbeli-fertőtlenítésre. Erre a formalin a legalkalmasabb" - tanácsolja dr. Apostol Éva. A padlófertőtlenítés szerinte túlzás, ha a többi családtagnak egészséges a körme.

Tévhit: "Ha egy gombás köröm kezeletlen, akkor az összes többi gombás lesz."

Ez a lehetőség csak abban az esetben következik be, ha valaki az összes körmét - a gombásat is - ugyanazokkal az eszközökkel ápolja, és a fertőzés ezekkel "felmegy a többire. "A fertőzésnek leginkább a nagy lábköröm van kitéve, mivel ez lóg leginkább előre, ezt nyomja meg legjobban a cipő, gyakran rúgunk bele vele valamibe. De ha meg is sérül, ettől nem lesz szükségszerűen beteg az összes köröm" - oszlatja el a kapcsolatos tévhitet dr. Apostol Éva.