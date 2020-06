A leggyakoribb májkárosító szerek

Szervezetünk egyik legsokoldalúbb működésű szerve a máj: hozzájárul a jó emésztéshez és anyagcseréhez, valamint szerepet játszik avércukorszintfenntartásában is. Mivel alapvető fontosságú szerepet tölt be mindennapi életünkben, fontos, hogy megőrizzük az egészségét. Köztudomású, hogy az alkohol és a kábítószerek fogyasztása már rövidebb idő alatt is visszafordíthatatlan károsodást okoz a májban, de összeszedtünk mellettük néhány kevésbé ismert májkárosító tényezőt is.

A-vitamin

Az A-vitamin rendkívül fontos a szervezetünk számára: elsősorban az éles látást biztosítja. Bőségesen tartalmazzák bizonyos zöldségek (sárgarépa, sütőtök) és gyümölcsök (barack), illetve az állati belsőségek (máj, szív) és a halfélék, de a tejtermékekben és a tojássárgájában is megtalálhatóak. Egészséges étkezéssel kicsi a valószínűsége a túladagolásnak, viszont bizonyos táplálékkiegészítők nagy dózisban tartalmazhatják, ami már a májat is károsítja. Mielőtt ilyen vitaminokat szedne, feltétlenül egyeztessen háziorvosával!

Cukor

Legtöbben a B- vagy C-típusú hepatitis-fertőzést, illetve a túlzott alkoholfogyasztást tartják a májrák elsődleges rizikófaktorának, pedig lassan első számú rizikófaktorrá lép elő az úgynevezett zsíros máj betegség. Ezért elsősorban a túlzott cukorfogyasztás tehető felelőssé, amely az utóbbi évtizedekben a zsíros ételek fogyasztásánál is nagyobb gondot okoz. Bizonyos kutatások szerint a cukor fogyasztása akkor is közel ugyanolyan károsító hatású, mint az alkohol, ha nem is beszélhetünk túlsúlyról.

Gyógyszerek

A legtöbb gyógyszer által kiváltott májkárosodásos esetért bizonyos fájdalomcsillapítók tehetőek felelőssé, illetve egyes megfázás és influenza elleni szer alapanyaga is káros lehet a májra. Ezek szedése előtt konzultáljunk orvosunkkal!

Bizonyos fájdalomcsillapító gyógyszerek is károsíthatják a májat

Transzzsírsavak

Az élelmiszeripar, valamint egyes cukrászatok és vendéglátóhelyek előszeretettel használják a transzzsírsavakat vagy az ezeket is tartalmazó zsiradékokat, mert olcsóak és ízstabilizáló hatásúak. Ezek azonban nemcsak a májat károsítják, de számos szív- és érrendszeri betegséget előidéznek, emelik a gyulladásos fehérjék szintjét a vérben, és fokozzák például azAlzheimer-kórtüneteit és előrehaladását.

Már egy kevés alkohol is

Köztudomású, hogy a nagymértékű alkoholfogyasztás tönkreteszi a májunkat, azt azonban kevesen tudják, hogy mennyi is számít soknak. Az amerikai ajánlások szerint 0,17 deciliter tiszta alkohol számít átlagos mennyiségnek. Ez nagyjából 3,5 deciliter sört, 1,4 deciliter bort, 0,4 deciliter whiskeyt, gint vagy vodkát jelent. E mennyiség felett hosszú távon már károsodik a máj.