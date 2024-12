Kiömlött folyadék, kosz, morzsa: Padlótisztító gépet teszteltünk

Fotó: Dyson

Azt hiszem, azóta keresem a tökéletes padlótisztítás lehetőségét, amióta felnőttem, és külön lakom a szüleimtől. Mindig is nagy vágyam volt egy igazán hatékony rendszer, egy (-két) olyan eszköz, ami a koszos felületet egyetlen húzással szép tisztára varázsolja. Ha van egy ilyenünk, akkor valóban élvezet a takarítás. De általában nincs. Hanem olyan porszívónk van, amit átkozódva rángatunk magunk után hosszú zsinórokon és gégecsöveken át bukdácsolva, küszöbön, lábunkon átgázolva, székekbe gabalyodva. A szívóerő pedig? Hol jobb, hol rosszabb, de a legtöbbször még kézzel is szedegetnünk kell a maradékot. A felmosás pedig? Az első, originál felmosófejjel még élvezet, az összes többinél már elég gusztustalan. Csak tunkoljuk a textilt a egyre szürkébb vízbe, és próbáljuk higiénikusan tárolni a menthetetlenül büdösödő felmosót, ami persze mindig eldől, bárhová támasztjuk is.

A legnagyobb kihívást a padlómnak egyértelműen az az életszakasz jelentette, amikor enni tanult a gyermekem (kétszer éltem át); ez gyakorlatilag maga a rémálom. Rémes volt végignézni, hogy mit művel a kicsi az etetőszékkel, az asztallal és a padlóval. Komplett menük landoltak a földön, bármilyen óvintézkedést tettem is. Úgyhogy akkoriban semmilyen tisztítószer vagy felszerelés nem volt elegendő.

Padlótisztítás: a legnagyobb kihívások

Hiába nagyobbak a gyerekek, az étkezések továbbra is kihívást jelentenek. A morzsázás, lecseppentés mindennapos dolog; az asztal alatt egész pékségnek elegendő anyag képes összegyűlni. Természetesen minden étkezés után indokolt a takarítás.

Hasonló kihívás lehet még a téli havas-esős időjárás a lakásban, és bizonyára a kutyások is tudnának mesélni. Aztán ott vannak a hajszálak, amik előszeretettel gyűlnek össze a fürdőszoba sarkaiban, no és a beszáradt foltok, amiket aztán sikálhatunk a dörzsivel – kézzel természetesen.

Mindezeket összevetve nagy örömmel tesztelek bármilyen hatékonynak beharangozott felmosókészüléket. Ilyen a Dyson WashG1™ Nedves Padlótisztító, ami a HáziPatika szerkesztőségébe érkezett a héten. Nem bántunk vele kesztyűs kézzel – igazi kihívások elé állítottuk.

Egészségügyi következmények

Ez persze csak az egyik aspektus. Fontos a higiéniai szempont is, hiszen a lakásban összegyűlő por és kosz számos egészségügyi problémát okozhat az enyhe irritációtól egészen a komolyabb betegségekig főként azoknál, akik eleve hajlamosak például asztmára, allergiára:

Allergiák súlyosbodása: a porban található allergének, például poratkák ürüléke, penészspórák és pollenek, allergiás reakciókat válthatnak ki. A tünetek lehetnek: tüsszögés, orrfolyás, könnyező szemek, bőrkiütések és viszketés.

Légúti problémák: a por belélegzése irritálhatja a légutakat, ami köhögést, légszomjat és mellkasi szorítást okozhat. A krónikus állapotok, mint az asztma vagy a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség), súlyosbodhatnak.

Penészgomba egészségügyi hatásai: Ha a kosz és nedvesség hatására penész alakul ki, az különösen veszélyes lehet. A penészspórák belélegzése irritálhatja a légutakat, és hosszú távon allergiás tüdőgyulladást okozhat.

Baktériumok és vírusok terjedése: A szennyezett környezet kedvez a baktériumok és vírusok elszaporodásának, ami fertőzésekhez vezethet. Különösen a konyhai és fürdőszobai felületeken összegyűlő kosz jelent veszélyt az élelmiszerfertőzések szempontjából.

Bőrproblémák: A por és kosz irritációt, pattanásokat vagy dermatitiszt okozhat, különösen érzékeny bőrű embereknél. Gyermekeknél a fejlődő immunrendszer miatt nagyobb a kockázata a porral és szennyeződésekkel kapcsolatos egészségügyi problémáknak.

Teszt élesben

Azt tudni kell, hogy a készüléket kemény padlókhoz fejlesztették, vagyis szőnyegen, padlószőnyegen ne próbálkozzunk vele. Spoiler: kemény felületen annál inkább érdemes.

Könnyen összerakható, tölthető, tisztítható.

Fotó: Getty Images

Ezt nemcsak a leírás mondja: tapasztaltuk is: néhány klikkelés, és egyben van a viszonylag széles fej és a nyél, amely minden pozícióban állítható, akár a padlóval egy szintbe fektethető, így bútorok alá is befér. Amikor nem használjuk, a dokkolóra tehetjük, ahol lítium akkumulátor tölti – 35 percen át működik egy töltéssel.

Két víztartállyal dolgozik: a felsőbe kerül a tiszta víz, az alsóban gyűjti a használtat. A lényeg persze a fejnél történik: két ellentétes mozgású, mikroszálas anyaggal borított henger szedi össze a koszt. Hogy milyen koszt? Állítólag minden fajtát (ezt persze szintén ellenőrizzük). Por, hajszál, folyékony szennyeződés, morzsa, piszok, sár – bármilyen halmazállapotú anyag jöhet, ezt ígéri a gyártó.

Fotó: Getty Images

Mi háromféle halmazállapottal próbálkoztunk. Tesztanyagaink sorrendben majd keverve:

Gyümölcslé, barnacukor, kiflimorzsa.

Fotó: Getty Images

Sok szót nem is vesztegetnénk a dologra, hiszen a dokumentáció magáért beszél:

Fotó: Getty Images

Fotó: Getty Images

Igen, egy húzással.

Merem mondani: erről álmodik minden kisgyermekes, kisállatos család. A leírások nem túloztak: elég volt egyszer átmenni az összes szennyeződésen, és egyszerre tűnt el mind a folyadék, mind a szárazanyag. Mi linóleumon próbáltuk, de állítólag ugyanilyen hatékony kerámián, laminált és zárt fapadlókon. Előszobában, konyhában, fürdőszobában és étkezőben ideális használni.

Nagyon meggyőző a digitális panel, amin állíthatjuk a nedvesítési fokozatot (háromféle létezik) a szennyeződési szinthez igazítva.

Idáig még akár fel is veheti a versenyt más márkák eszközeivel, ám ez még csak félsiker. Az igazán kellemetlen rész sokszor a takarítás után jön: a készülékek tisztítása. Hiszen senki nem akar hozzányúlni a sok összegyűlt koszhoz, ha nem muszáj. Nos, itt nem muszáj, legalábbis három takarításig öntisztító a rendszer: a dokkolón át is mossa magát. Ettől még persze a hengereket olykor kézzel is meg kell tisztítani, de ezt semmilyen eszköznél nemigen tudjuk megúszni. Ami viszont segítség: a felmosó elkülöníti a száraz szennyeződéseket a piszkos víztől. Egy klikkel kiemelhető a víztartály, egy másikkal a fej tálcája – és csak beleborítjuk a kukába.

Nem mondom, hogy nem lehet élni nélküle, de hogy sokkal kényelmesebb vele, azt bizonyította a tesztünk.