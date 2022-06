Természetes gyógymódok hasmenés ellen

Leggyakrabban a nem megfelelő kézhigiénia a betegség okozója, mely tünetei igen gyorsan jelentkeznek. A megfertőződés és az első tünetek, hányás, hasmenés megjelenése közötti lappangási idő rendszerint néhány óra.

Általános tudnivalók

A gyomor- vagy bélhurutnak is nevezett gyomor-bélrendszeri gyulladás (gastroenteritis) hátterében a gyomor és a vékonybél nyálkahártyájának gyulladása rejlik, de ritkán a vastagbél is érintett. Ha a gyulladás okát a táplálékból származó méreganyagok jelentik, ételmérgezésről beszélünk. De vírusok, olykor baktériumok vagy paraziták is szerepelhetnek a kiváltó okok között.

A betegség olykor érintkezés útján is terjedhet, például a toalett használattal. Ha nem megfelelő a kézhigiénia, a kórokozók a táplálékfelvétel során a szervezetbe kerülhetnek. Ezért van az, hogy az óvodákban rendkívül gyorsan terjed a betegség. A forró égövi országokban még az a veszély is fennáll, hogy a kórokozók a csomagolatlan vagy hűtetlen élelmiszerekben és az ivóvízben nagymértékben elszaporodnak.

A gyomor-bélfertőzés gyakran szövődmények nélkül lezajlik. A hányás, a hasmenés azonban igen nagy folyadék- és ásványianyag-veszteséggel jár. Az egészségügyi törvény előírja, hogy az orvosnak jelentenie kell az egészségügyi hivatal felé a szalmonellás eseteket vagy az EHEC-fertőzést (az Escherichia coli kórokozó baktériumtörzsei).

A GYORSAN JELENTKEZŐ HASMENÉS ÉS HÁNYÁS ESETÉN IS VAN TERMÉSZETES SEGÍTSÉG.

Tünetek

Rendszerint hirtelen fellépő és heveny hasmenés, hányás, hasi görcsök, rosszullét, étvágytalanság, gyakran súlyos gyengeségérzettel és rossz közérzettel. Csecsemők, kisgyermekek és idős emberek esetében mindig szükség van orvosi segítségre.

Természetes gyógymódok alkalmazása mellett az egy napnál tovább tartó hasmenéssel, hányással is fel kell keresni a háziorvost. Lehetséges szövődmények: véres széklet, dehidratáció – a szervezet kiszáradása –, a veseműködés leállása, hipoglikémia vagy sokk, mert a folyadékveszteség hatására erősen lecsökken a vérmennyiség.

Természetes gyógymódok

Egyenlő arányban keverjük össze a következő növényeket: kamilla, közönséges párlófű, borsmenta, fahéj, továbbá egy ötödik összetevő – szederlevél, palástfű, libapimpó vagy áfonyalevél, tetszés szerint. Készítsünk nem túl erős teát, és naponta 3-szor fogyasszuk, nagyjából másfél órával étkezés után. A gyenge tea kíméli a beteg gyomrot. Ha mód van rá, friss papaja szerepeljen az étrendben.

Bármely természetes gyógymódot választjuk, kiegészítésképpen időnként igyunk édesítetlen gyömbérteát: a frissen reszelt gyömbérgyökeret öntsük le forrásban lévő vízzel, és lefedve hagyjuk állni 10 percig. Leveseket, ragukat, mártásokat is ízesíthetünk gyömbérrel.

A vérontófű- vagy tölgyfakéreg-tinktúra is segíthet: naponta 3-szor 10 cseppet vegyünk be étkezés után körülbelül 1 órával.

Arra ugyancsak figyeljünk, hogy sok folyadékot igyunk. A könnyű, édesítetlen gyógytea, a fekete tea vagy a szénsavmentes víz remek választás. Ez különösen csecsemőknél, kisgyermekeknél és idős embereknél fontos, mert az ő szervezetük hamar kiszárad.