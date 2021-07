Tényleg jó az almaecet a leégésre?

Az almaecet használata a házi bőrápolásban nem új keletű. Sokat lehet olvasni arról, hogy segítheti a sebgyógyulást, illetve zsíros bőr tonizálására is szokták ajánlani, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásai miatt. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy a leégett bőr kezelése fokozott óvatosságot igényel - derül ki a Women's Health cikkéből.

Csak ront a helyzeten

A napfény bőrkárosító hatását ma már keveseknek kell bemutatni, nem véletlen, hogy a legtöbb szakértő azt ajánlja, hogy a fényvédelemre ne csak nyáron, hanem egész évben figyeljünk oda. Amikor a napkárosodott bőr megduzzad, kivörösödik, fáj, felhólyagosodik, akkor valójában nem a hagyományos értelemben vett égési sérülésről van szó. Valójában a káros UV-sugarak okozzák a sejtek sérüléseit, tehát nem olyan égésről van szó, mint amikor megérintünk valamilyen forró felületet.

Leégés esetén az almaecet csak ront a helyzeten. Fotó: Getty Images

Az almaecetben található almasavnak hámlasztó hatása van, csakhogy egy napkárosodott bőrt sav hatásának kitenni nem igazán jó ötlet. A leégett bőr pH-egyensúlya is felborul, amit ha bármilyen savval kezelünk, akár még ronthatunk is a helyzetet. Tovább irritáljuk vele a sérült bőrt, és akár még kémiai égési sérüléseket is okozhatunk rajta. Ez akkor sem változik, ha az almaecetet előtte vízzel felhigítjuk, és esetleg egy ebbe a folyadékba áztatott borogatással próbáljuk kezelni a napégést. A szakértők semmilyen formában és koncentrációban nem ajánlják azt, hogy a napkárosodott bőrt almaecettel, vagy almaecetes oldattal próbáljuk kezelni, ha nem szeretnénk még súlyosabb bőrirritációt.

A leégett bőrt hűteni érdemes - de nem jegelni, mert az extra hideg szintén tovább sokkolhatja a bőrt - hűvös zuhannyal, illetve hideg vizes borogatással. Érdemes kerülni minden olyan kozmetikum használatát, amiben illatanyag van, vagy nagyon habzik, és természetesen extrán fontos, hogy a leégett bőrrészt ne érje a nap, ezért ha kimegyünk a lakásból, mindig viseljünk olyan könnyű anyagból készült, laza ruházatot, ami teljesen elfedi az adott területet. Emellett érdemes sok folyadékot fogyasztani, és megvárni, míg a szervezet és a bőr öngyógyító folyamatai beindulnak, és elvégzik a dolgukat. A súlyosabb bőrgyulladást hidrokortizonos krémmel is próbálhatjuk enyhíteni, de kerüljünk minden olyat, ami zsíros, olajos, túl nehéz. Válasszunk tejes, géles állagú termékeket, amikben olyan hatóanyagok vannak, mint az aloe vera, a panthenol, vagy az allantoin.