A stressz eredeti evolúciós feladata az volt, hogy felkészítse a szervezetet a kritikus helyzetekre. Amikor fizikai vagy mentális hatás – vagyis stressz ér bennünket, azonnal aktiválódik egy komplex rendszer a testünkben, amely különféle hormonokat és fiziológiai válaszokat indít be a túlélés érdekében. Miután megoldottuk a problémát, a szervezetünk újra egyensúlyba helyezi a hormonszintünket és beindul a regeneráció.

Mára azonban a stresszt okozó tényezők, vagyis a stresszorok megsokszorozódtak, így túl gyakran találkozunk velük, ami azt eredményezi, hogy nincs elég időnk alkalmazkodni. A testünk szinte állandóan feszült, éber állapotban van, hogy kezelni tudja a nehéz helyzeteket, ám azt ezt követő ellazulás gyakran elmarad, mert újabb stresszfaktorral kell szembenéznie a szervezetünket.

A folyamatos stressz pedig számtalan egészségügyi problémát indíthat el. Állandó fáradtság, álmatlanság, emésztési zavarok, elhízás, fejfájás, szívproblémák, de kihat az érzelmi stabilitásunkra is, így kiválthat ingerlékenységet, hangulatingadozást, szorongást és depressziót is.

ENERGY Relaxin: segíthet megbirkózni a stresszel

Az ENERGY Relaxin bioinformációs gyógynövény-koncentrátuma segíthet megbirkózni a stressz káros hatásaival, hozzájárulhat a szorongás és a depresszió megelőzéséhez, hozzásegít a lelki békéhez és a kiegyensúlyozottsághoz.

Fotó: Energy

A liliomfa (magnólia) kérgének és a kudzu gyökerének kivonatából készült készítmény 100%-ban természetes, és nagyon magas a hatóanyag-koncentrációja.

A liliomfa évszázadok óta használatos gyógynövény a kínai és a japán hagyományos orvoslásban. Legfőbb hatóanyagai a magnolol és a honokiol, amelyeknek köszönhetően kiemelkedő természetes nyugtató hatással bírhat, mellékhatások nélkül. A Kelet-Ázsia-i ősrégi kultúrnövényről úgy tartják, hogy virágának jellegzetes illata romantikus álmokat hoz, gyengédséget és szeretetet ébreszt bennünk. Nyugtató hatása mellett pedig, erős antioxidáns hatással is rendelkezhet.

A kudzu gyógyhatású gyökere egyre nagyobb teret hódít magának már Európában is. A nagy levelű, csodálatosan illatozó virágokkal megáldott kudzu (Pueraria lobata), más néven japán nyílgyökér Kínában, Japánban és Koreában is őshonos, de az 1800-as évek közepétől az USA délkeleti területein, Karolina állam déli és északi részén, valamint Alabamában és Georgiában is meghonosodott. Gyökere akár 12%-ban is tartalmazhat izoflavonoidokat, főleg daidzint, daidzeint és diacetil-puerarint. Legnagyobb részben azonban – akár 80%-ban is – értékes puerarint tartalmaz, amely többek között serkenti a boldogsághormonként ismert szerotonin termelését, így erősítheti az idegrendszert és javíthatja a közérzetet és a kedélyállapotot. Támogatja a lelki kiegyensúlyozottságot, korlátozza a hangulatingadozást, ami nagy segítség lehet azoknak, akik tartós szomorúságot, motivációhiányt és reménytelenséget érznek, esetleg csökkent energia, étvágyváltozások, alvási problémák, önértékelési zavarok esetén is segíthet.

Relaxin gyógynövénycsepp hatóanyagainak köszönhetően segíthet a nyugalom és az egyensúly megteremtésében. Javíthatja szerveztünk kognitív funkcióit, élesítheti az érzékeket és az éberséget. A Relaxinnal megelőzhetjük a szorongást és a depressziót és akár a pánikrohamokat is csillapíthatjuk. Hatóanyagai támogatást nyújthatnak a függőségek (alkohol, dohányzás) leküzdéséhez is.



A RELAXIN a liliomfa kérgének és a kudzu gyökerének értékes hatóanyagait olyan arányban tartalmazza, hogy szinergikus hatásuk a lehető legerősebb legyen. Ennek köszönhetően miközben megnyugtathatja a testünket, készenlétben tarthatja az elménket. Segítségével leküzdhetőek lehetnek a stressz legkülönbözőbb fajtáit, megelőzhető lehet a lelki nyugtalanság a szorongás és a depresszió.