Mire jó a méhpempő?

Míg a mézzel kapcsolatban megoszlik a táplálkozástudományi szakértők véleménye - van, aki szerint rendkívül egészséges, a másik tábor viszont azt mondja, nem sokkal jobb, mint a cukor -, a méhpempővel kapcsolatban egyetértenek a szakemberek, hogy gyógyhatása, vitalizáló képessége rendkívüli. De mi is pontosan a méhpempő, és minek köszönheti pozitív tulajdonságait?

A sűrű, zselés állagú, gyöngyházfénnyel csillogó, fehéres színű anyagot a dolgozó méhek állítják elő, tulajdonképpen az ő garatmirigy-váladékukról van szó. A fiatal méhek életük első három napján ezzel a savanyú pempővel táplálkoznak, később viszont csak a méhkirálynő eledele, így gyakorlatilag az egész méhkolónia fennmaradását biztosítja. Ez az egyetlen olyan természetes anyag, amely több mint 150 biológiailag aktív összetevőt tartalmaz, holott kétharmad része víz. Teljes értékű fehérjetartalma nagyon magas (18-25 százalék között mozog), ezt nagyrészt különféle enzimek adják (például amiláz, aszkorbinoxidáz,foszfateáz). Ezenkívül aminosavak, vitaminok (A, B1, B2, B5, B6, B12 és E), zsírsavak, cukrok, ásványok, antibiotikus hatású anyagok és pro-hormonok találhatók még benne. Ennek a különleges összetételnek köszönhetően szervezetünk képes olyan hormonokat előállítani, amelyekre éppen szüksége van - nem véletlenül mondják a méhpempőre, hogy ott segít, ahol baj van.

A méregtelenítéstől a cukorbetegségig

A méhpempő támogatja a sejtek saját méregtelenítő folyamatait, ezenkívül regeneráló hatása is kiemelkedő. Így remek segítség lehet különbözőemésztési panaszokesetén, de akár a drasztikus tisztítókúrákat is ki lehet vele váltani.

Kedvező hatást fejt ki az inzulint termelő Langerhans-szigetek felépülésére is, ezáltal a hasnyálmirigy felszabadul a fokozott inzulintermelés kényszere alól. Vagyis 1-es és 2-es cukorbetegség, valamintinzulinrezisztenciaesetén is ajánlott a fogyasztása. Ráadásul, ha cukorbetegséggel küzdünk, vagy szervezetünkben túl sok méreganyag halmozódott fel, még a kóros fáradtság is megnehezíti életünket. A méhpempő ez ellen is hatékony, mivel növeli az energiaszintet, sőt képes helyrebillenteni a melatonintermelést, ezáltal az alvászavarokat is megszünteti.

A méhpempő gyógyhatása, vitalizáló képessége rendkívüli. Fotó: Getty Images

Sportolók és édesanyák kedvence

Az energiaszint emelkedésével a teljesítőképesség is nő, ezért sportolók is profitálhatnak a méhpempő fogyasztásából. A jobb eredményeken túl pedig sérülések esetén is segít, hiszen pozitív hatást gyakorol a harántcsíkolt izmok és a csontok regenerációjára.

Mivel arra ösztönzi a szervezetet, hogy többet termeljen a számára szükséges hormonokból, az endokrin alapú termékenységi problémák esetén is jótékony hatású. Ezenkívül segíthet megelőzni a spontán vetélést, szülés után pedig fokozhatja az anyatej termelését, valamint helyreállíthatja a hormonális egyensúlyt. De a termékenység elmúltával, a változókorban is jótékonyan hat a szervezetre, mivel mérsékelheti a klimaxszal járó panaszokat.

Védi a szívet és agyat is

A pempő nemcsak az erekben lévő gyulladást csökkenti, hanem az LDL-koleszterin oxidációját is, amely nagyban felelős az olyan szív- és érrendszeri problémákért, mint azérelmeszesedésés a vérrögök. Megfigyelték továbbá, hogy a benne található acetilkolinnak köszönhetően képes megállítani a degeneratív folyamatokat a központi idegrendszerben, továbbá segíti az elhalt sejtek újratermelését. ÍgyAlzheimer-kóresetén is érdemes lehet alkalmazni.

Az agyalapi mirigyre és a mellékvesére gyakorolt hatása révén a depresszió leküzdésében is természetes segítséget nyújthat, bármiféle káros mellékhatás nélkül. Drogfüggőség ésalkoholizmuskezelésében is kiegészíthető vele a terápia, ugyanis képes megszüntetni az elvonási tüneteket.

Kívül-belül szépít

A méhpempő további egyedülálló hatóanyaga a 10-HDA (10-hidroxi-2-decenoic) sav, egy antibakteriális, gombaölő és vírusölő vegyület, amely erősíti a szervezet ellenálló képességét. Az őszi-téli betegségszezonban ezért immunerősítőként is érdemes fogyasztani.

De nem elhanyagolható a pempő bőrre gyakorolt pozitív hatása sem. Külsőleg alkalmazva is javítja a bőrképet, de belsőleg szépít igazán. Megzabolázza a faggyúmirigyek működését, csökkenti a gyulladásos folyamatokat, ezáltal a zsíros, aknés bőr csodaszereként is szokták emlegetni. Emellett pedig, mivel segíti a bőrsejtek anyagcseréjét, regenerációját, valamint megköti a bőröregedésért felelős szabadgyököket, a ráncok megjelenését is késleltetjük a méhpempő fogyasztásával.