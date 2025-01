Megint rosszul aludtál? Egy egzotikus gyümölcs segíthet a problémán

Az ünnepek utáni időszakok egyet jelentenek azzal, hogy többet ettünk és ittunk, ezért jobban oda kell figyelnünk az egészséges szokások visszaállítására. Természetesen fontos a sok gyümölcs és zöldség fogyasztása – hiszen tele vannak vitaminokkal és antioxidánsokkal.

Ha a kivi eddig nem szerepelt rendszeresen a bevásárló listádon, miért ne próbálhatnád ki? Amellett, hogy ízletes és édes ízű, a tápláló gyümölcs fogyasztása számos előnnyel jár.

Miért együnk kivit?

Ragyogó bőr. A kivi gazdag C-vitaminban, ami a titkos fegyver az öregedő bőr ellen.

Éjszakai alvászavar: Ha problémáid vannak az alvással, a kivi neked való. Ugyanis gazdag szerotoninban, amely lehetővé teszi, hogy jól aludj.

A tajvani Tajpeji Orvosi Egyetem kutatói a kivi fogyasztásának alvásra gyakorolt ​​hatásait vizsgálták. Azt találták, hogy a kivi napi rendszeres fogyasztása jelentősen javítja az alvás minőségét és mennyiségét. Vizsgálatukban 22 nő és 20 férfi vett részt, akik 20-55 év közöttiek voltak. Mindegyikük alvászavarral küzdött. 4 hétig az önkéntesek 2 kivit ettek lefekvés előtt 1 órával. A kutatók alvásnaplók, standard alvásminőségi kérdőív és az alvás minőségét és mennyiségét mérő karórák segítségével gyűjtöttek adatokat az önkéntesek alvásáról a vizsgálati időszak során. 4 hét kivi fogyasztás után a kutatók jelentős javulást tapasztaltak az alvás számos mutatójában:

Az emberek gyorsabban aludtak el. Az elalvás kezdeti késleltetése – az az idő, amely alatt elalszik lefekvés után – 35,4 százalékkal csökkent.

A tesztben résztvevők mélyebben is aludtak. Az elalvás utáni ébrenléti idő – a kezdeti elalvás utáni ébrenléti időszakokban eltöltött idő – 28,9 százalékkal csökkent.

Az alvás minősége javult. A standardizált alvásminőségi kérdőív pontszámai – ahol az alacsonyabb pontszámok jobb alvást jelentenek – 42,4 százalékkal csökkentek.

Az alvás hatékonysága – a tényleges alvással töltött idő mértéke az ágyban eltöltött teljes időhöz viszonyítva – 5,41 százalékkal nőtt.

Általában többet is aludtak. Az önkéntesek teljes alvási ideje 13,4 százalékkal nőtt.

Az immunrendszer „szuperhőse”: A C-vitaminnal teli kivi erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek elősegítik az immunrendszer működésének erősítését, valamint fokozzák a sejtek védelmét és helyreállítását.

Az emésztés segítése: A rostban gazdag kivi hozzájárul az egészséges emésztéshez, ráadásul vasban is gazdag.

Hogyan együk a kivit?

Míg sokan kanalat ragadnak és kivájják a héjából, szeletekben élvezetesebb lehet a fogyasztása. A kivi gyors hámozásához viszont vágd félbe, és egy kanállal húzd ki a húsát. A héját is meg lehet enni, hogy további rosttartalmat vigyünk be a szervezetünkbe. Ha már erősen érett, a kivit fogyasztásig hűtőben kell tárolni.

Ne felejtkezzünk meg arról, hogy a kivi allergén, és bár a tünetek a legtöbb fogékony embernél enyhék, súlyos reakciókat is okozhat. A kiwi szeleteket görög joghurttal és zsírszegény granolával is rétegezhetjük, hogy tápanyagban gazdag reggelit készítsünk. Adj kiviszeleteket különféle turmixokhoz, hogy C-vitamint és rezet is juttass a szervezetedbe.