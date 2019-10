Közönséges galaj: a pajzsmirigy jótevője

A közönséges, ragadós és a tejoltó galaj lágy szárú, hazánkban gyakori előfordulású gyógynövények. Bár szinte azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, itt most a közönséges galaj gyógyhatásaira térünk ki. A közönséges galaj száraz réteken, vágásokon, cserjésekben gyakran előforduló, a buzérfélék (Rubiaceae) családjába tartozó évelő növény. Szára egyenes, legtöbbször fekvő, 40-60 cm hosszú. Gyógyításra a föld feletti virágos szárrészt kell gyűjteni június-július hónapokban.

A közönséges galaj gyógyhatásai

A drog többnyire flavonoidokat, galiozint, aszperulozidot, cserzőanyaogokat, illóolajat tartalmaz.Pajzsmirigyproblémákra, alul- és túlműködésére is eredményesen használható, vértisztító, veseproblémákra, prosztatára is hatásos. Minden embernek hetente legalább egy csésze közönséges galaj teát kellene fogyasztania, hogy a mirigyrendszer egészséges maradjon. Aa közönséges galajt daganatos megbetegedések megelőzésére és kezelésére is használták. Nyersen kipréselt levével epilepsziát kezeltek a régebbi időkben. Álmatlanság ellen is alkalmazható - olvasható a gyorgytea.hu oldalon