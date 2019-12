Így éheztessük ki a ráksejteket

Szakítson időt hetente háromszor 30 percet mérsékelt intenzitású, állóképességet fejlesztő sportra. Ez kiüríti a szervezet cukorraktárait, és optimalizálja az oxigénellátást.Az alternatív gyógymódok és lazítási technikák, például az akupunktúra , az aromaterápia és az izomrelaxáció segítenek a lelki mélypontok áthidalásában és abban, hogy újból felébressze magában az életkedvet. Ezzel egyidejűleg a szilárd lelki egyensúly az immunrendszer működését is erősíti, így a rák elleni küzdelemben is segítségére van.A kutató konkrét étrendi tanácsokat, valamint a tűrt, tiltott és támogatott élelmiszerek listáját, emellett recepteket is közöl könyvében, amelyből a HáziPatika.com is folyamatosan közread cikkeket.Forrás: