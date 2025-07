A gyulladás nem betegség, hanem a immunrendszer reakciójának természetes része különböző egészséget veszélyeztető problémákra, például fertőzésekre. Olykor a gyulladás krónikussá válhat, sőt, további betegségek kialakulásához is vezethet.

Gyulladáscsökkentő gyógynövények

Gyógyszerekkel hatékonyan kezelhetők a gyulladások, nem ritkán kihasználhatjuk azonban e célra a gyógy- és fűszernövények jótékony tulajdonságait is. Ez a szelíd gyógymód jóval kíméletesebb, illetve lényegesen alacsonyabb a mellékhatások kockázata. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a növényeket, amelyeket bármikor segítségül hívhatunk gyulladások ellen.

Fokhagyma

A fokhagyma (Allium sativum) hazánkban az egyik legnépszerűbb konyhai alapanyag, erős illattal és ízzel. Sokoldalúan felhasználható és könnyen hozzáadható az ételekhez. Az emberek évezredek óta használják a népi gyógyászatban ízületi gyulladás, köhögés, székrekedés, fertőzések, fogfájás és egyéb problémák kezelésére. A fokhagyma egészségügyi előnyei a benne található kénvegyületeknek, például az allicinnek, a diallil-diszulfidnak és az S-allil-ciszteinnek köszönhetőek, amelyek gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy korábbi tanulmány is kimutatta, hogy a fokhagymás étrend-kiegészítőket szedő alanyoknál jelentősen csökkent a C-reaktív fehérje (CRP) mint gyulladásos marker szintje.

Rozmaring

A rozmaring (Rosmarinus officinalis) egy finom, illatos fűszernövény, amely a Földközi-tenger térségében őshonos, de a magyar konyhában is alapfűszerként használjuk. A kutatások szerint a rozmaring szintén segíthet csökkenteni a gyulladásokat. Úgy vélik, hogy ez a benne található magas polifenoltartalomnak, különösen a rozmaringsavnak és a karnozinsavnak köszönhető. Egy porckopással élő betegeken végzett vizsgálat kimutatta, hogy a rozmaringban gazdag tea napi fogyasztása jelentősen csökkentette a fájdalmat és a merevséget, valamint növelte a térdek mozgékonyságát. Laboratóriumi körülmények között és állatkísérletekben a rozmarinsav csökkentette a gyulladásos markereket számos gyulladásos állapotban, így atópiás dermatitisz, porckopás, asztma és ínybetegségek esetén egyaránt. A rozmaring jól használható fűszerként, hiszen számos húsfajtával, például marhahússal, bárányhússal és csirkével is remekül passzol az ízvilága.

Kamilla

A kamilla (Matricaria chamomilla) az emberiség egyik legősibb gyógynövénye. Gyógyhatása nem vitatott, bár az utóbbi évtizedekben egyre többen allergiások a növényre, ezért a használata óvatos megközelítést igényel. A kamilla szárított virágai számos terpenoidot és flavonoidot tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak gyógyászati tulajdonságaihoz. Apigenin- és bizabololtartalma gátolja a gyulladásos citokineket, ráadásul nyugtató és görcsoldó hatása is van. A kamillakészítményeket gyakran használják számos betegség, így a többi között szénanátha, gyulladás, izomgörcsök, menstruációs zavarok, álmatlanság, fekélyek, sebek, gyomor-bélrendszeri rendellenességek, reumás fájdalom és aranyér kezelésére. A kamilla illóolajait széles körben használják a kozmetikumokban és az aromaterápiában.

A kamilla szárított virágai számos terpenoidot és flavonoidot tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak gyógyászati tulajdonságaihoz. Fotó: Getty Images

Gyömbér

A gyömbér (Zingiber officinale) szintén egy méltán népszerű fűszer, borsos, mégis édes ízzel. A gyömbér konyhai felhasználásán kívül az emberek évezredek óta használják a hagyományos gyógyászatban számos betegség gyógyítására. Ilyen például a megfázás, a migrén, az émelygés, az ízületi gyulladás és a magas vérnyomás. A gyömbér több mint száz hatóanyagot tartalmaz, például gingerolt, zingiberént és zingeront, hogy csak néhányat említsünk. Valószínűleg ezek felelősek az egészségügyi hatásaiért, beleértve a gyulladás csökkentését is a szervezetben. Egy több mint ezer résztvevővel végzett vizsgálat kimutatta, hogy napi 1-3 ezer milligramm gyömbér 4–12 héten keresztül történő szedése szignifikánsan csökkentette a gyulladásos markereket. Más kutatások azt vizsgálták, hogy napi 500–1000 milligramm gyömbér szedése milyen hatással van a porckopásra. A tanulmányok kimutatták, hogy a gyömbér csökkentheti a gyulladásos markerek, valamint csökkentheti az ízületi fájdalmat és növelheti az ízületek mozgékonyságát.

Zöld tea

A zöld tea (Camellia sinensis L.) nemcsak élénkítő hatása, hanem egészségügyi előnyei miatt is kedvelt teaféle. Bővelkedik jótékony vegyületekben, úgynevezett polifenolokban, mint az epigallokatekin-3-gallát (EGCG). Kutatások során összefüggésbe hozták ezeket a vegyületeket az agy és a szív egészségére gyakorolt jótékony hatással. Segíthetnek a fogyásban és a gyulladások csökkentésében is. Kísérletekben kimutatták, hogy az EGCG segített csökkenteni a gyulladásos bélbetegségekkel (IBD) kapcsolatos gyulladás jeleit. A zöld tea polifenoljai egyéb gyulladásos betegségek, például a porckopás, a reumatoid artritisz, az Alzheimer-kór, az ínybetegségek és bizonyos rákos megbetegedések esetén is jótékony hatásúak.