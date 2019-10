Ezen múlik, hat-e a gyógyszer

Vannak olyan ételek és italok, amelyeket nem érdemes fogyasztani bizonyos gyógyszerek mellett, mert gondot okozhatnak a hatóanyagok felszívódásában. Mutatjuk, mire kell figyelni.

Grapefruit, tej, édesgyökér

A vastabletta szedése csökkentheti a pajzsmirigy-alulműködésre felírt gyógyszerek hatékonyságát. Az epilepsziagyógyszerek pedig a szájon át szedhető fogamzásgátlók hatását befolyásolhatják, egyéb gyógyszerek mellékhatásait azonban felerősíthetik.

A grapefruit képes befolyásolni azt, hogy az emésztőrendszer bizonyos sejtjei hogyan veszik fel és szállítják a gyógyszereket a testünkben. Éppen ezért kevésbé hatékonnyá teheti az egyes allergiagyógyszereket, illetve felerősítheti a koleszterinszint-csökkentők hatásait.

A tej, illetve tejtermékek megnehezítik a szervezetnek a bizonyos antibiotikumok feldolgozását. Ennek oka többek között tejben található kalcium, magnézium és kazein. Ezért mindig kérjük ki orvosunk tanácsát ezzel kapcsolatban, ha antibiotikumot ír fel nekünk.

Az édesgyökeret sokan használják természetes megoldásként emésztési problémákra, egyesek pedig ételeket is ízesítenek vele. Található azonban benne egy glycyrrhizin nevű vegyi anyag, ami gyengítheti bizonyos gyógyszerek hatását, például a ciklosporinét is, amit arra használnak, hogy megakadályozzák a szervkilökődést a transzplantáción átesett betegeknél.

Nem mindegy, mit eszünk és iszunk a gyógyszeres kezelés alatt. Fotó: iStock

Étcsokoládé, kávé, alkohol

Az étcsokoládé csökkentheti az olyan gyógyszerek hatását, amiket nyugtalanságra és álmatlanságra írtak fel, bizonyos stimulánsok - például a metilfenidát - hatását pedig felerősítheti. Emellett azoknál, akik bizonyos gyógyszereket szednek a depressziójukra, hozzájárulhat a vérnyomás veszélyes megemelkedéséhez is.

A kávé csökkentheti bizonyos antipszichotikumok - például a lítium vagy a klozapin - hatékonyságát, az aszpirin és bizonyos allergiagyógyszerek hatását és mellékhatásait azonban felerősítheti. Emellett azt is megnehezíti, hogy a vas felszívódjon a szervezetben.

Az alkohol és a gyógyszerek sem jó barátok: az ital csökkentheti egyes vérnyomás-, illetve szívgyógyszerek hatékonyságát, viszont vannak olyan gyógyszerek is, amelyek hatását felerősítheti, illetve veszélyes mellékhatásokat okozhat.

Óvatosan a K-vitaminnal!

Aki véralvadásgátlót szed, annak vigyáznia kell azzal, hogy mennyi K-vitamint visz be, mivel ez gyengítheti a gyógyszer hatását. Óvatosnak kell lenni az olyan ételek fogyasztásával is, mint a brokkoli, a kelbimbó, a kel, a petrezselyem vagy a spenót, mivel ezekben is sok a K-vitamin. A ginzeng szintén csökkentheti a véralvadásgátlók hatékonyságát, a ginko biloba pedig a görcsoldók hatását gyengítheti.

Emellett arra is mindig figyeljünk oda, hogy bármilyen gyógyszert is kapunk, mindig tartsuk be az orvos által rendelt adagolást, mert ha ettől eltérünk, az is erősítheti, illetve gyengítheti a hatásukat.

Forrás: webmd.com