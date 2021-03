A legjobb házi módszerek rekedtség kezelésére

Mit mond az orvos a rekedtségről? Az, hogy valakinek mély, magas, rekedtes vagy éppen sejtelemesen fátyolos a hangja elsősorban adottság kérdése. Ha azonban az addig megszokott hangszín megváltozik vagy rekedtté válik kivizsgálást igényel. Kattintson a részletekért!

A rekedtség elleni, kímélése. Könnyen azt hihetnénk, hogy a suttogás előnyösebb ilyen esetekben, valójában azonban ez azonban legalább annyira megterheli a hangszálakat, mint a normál hangerejű beszéd.Következzen néhány egyszerű, otthoni gyógymód, melyekkel gyömbér fertőzésmegelőző hatásával csökkenti annak esélyét, hogy a hangszálak vagy a torok felülfertőződjön. Emellett, így a gyulladások ellen is hatásos. Egyszerű torokgyógyító italhoz vágjunk apró kockákra vagy reszeljünk le egy kis darab gyömbért, forrázzuk le két deci vízzel, fedjük le, majd hagyjuk állni 10 percen keresztül. Szűrjük le, és citrommal, mézzel ízesítve kortyolgassuk el. Naponta 3 bögrével is ihatunk!Hasonlóan jó hatásai vannak a fokhagymának is: reszeljünk le vagy fokhagymanyomón törjünk meg 3-4 gerezd fokhagymát, alaposan nyomkodjuk ki a levét, majd a fokhagymalevet mézzel keverjük össze. Együnk ebből a keverékből 3-4 óránként egy-egy kiskanálnyit.Az almaecet fájdalomcsillapító hatású,. Egyszerűen keverjünk össze azonos mennyiségű almaecetet és langyos vizet, majd ezzel gargalizáljunk naponta két-három alkalommal.Az egyik legismertebb szer a torokbántalmakra a sós víz: fájdalomcsillapító, irritációt csökkentő hatású, antimikrobális tulajdonságainak köszönhetően megelőzi a felülfertőződéseket, emellett pedig nagyon jó hatással van a torok nyálkahártyájára is. Keverjünk el egy teáskanál sót két deci langyos vízben, majd ezzel öblögessünk naponta két-három alkalommal. Ügyeljünk arra, hogy a sós vizet ne nyeljük le!A jellegzetes ízű fűszernövény, a kardamom is. Egy pohár meleg vízben keverjünk el egy-egy teáskanál őrölt kardamomot és fahéjat. Hagyjuk állni 10 percig, szűrjük át muszlinkendőn, majd a meleg vízzel öblögessünk naponta két alkalommal.