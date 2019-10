A leghatásosabb természetes antibiotikumok

Fokhagyma

Afokhagymaantibakteriális hatása régóta ismert. Egy kutatás szerint a fokhagyma - magas dózisban fogyasztva - kiemelkedően hatásos például azE. colibakteriális fertőzések ellen, így feltétlenül adjunk neki egy esélyt, ha ilyet kaptunk el. Ehetünk nyers fokhagymát, de fogyaszthatjuk tabletta vagy kapszula formájában is.

Jellegzetes szaga ne tántorítson el senkit a fogyasztásától: a fokhagymát nemcsak jó íze, de gyógyhatása miatt is érdemes beépíteni a mindennapi étkezésünkbe. Hogy pontosan mire és hogyan érdemes használni, korábbi cikkünkből megtudhatja.

Kamilla

A kamilla igen hatékony a bőrt megtámadó gyulladások, illetve baktériumfertőzések kezelésében, és gyomorgörcsök esetén is bevethető. Mikróbaölő hatása igazoltan segít legyőzni a candidagombát, illetve az olyan gyulladást, amelyet elfertőződött, gyulladt fog, illetve foggyökér okoz a szervezetben. Akár szájüregi gyulladásunk van, akár gyomorproblémánk, vessük be a kamillát tea vagy tinktúra formájában, és fogyasszunk belőle minél többet. A bőrgondok ellen kamillás fürdőt vehetünk, illetve az arcunkat is lemoshatjuk kamillafőzettel naponta akár többször is. A hajnak, érzékeny, gyulladt fejbőrnek is nagyon jót tesz.

Az oregánónak fertőtlenítő hatása van, és vírusok, baktériumok, gombák és paraziták ellen is hatékony

Gyömbér

Egyre több és több dolog derül ki a gyömbér jótékony hatásairól. Kutatások szerint még olyan vírusok és baktériumok ellen is hatásos lehet, amelyek esetében a gyógyszerek csődöt mondanak. Nagyon erős baktériumölő hatása van, így immunerősítésre is használható, a gyömbértea, gyömbértinktúra pedig szinte mindenféle vírus-, illetve baktériumfertőzés ellen bevethető.

Oregánó

Az oregánót sokan leginkább fűszernövényként ismerik, pedig fertőtlenítő hatása is van, és vírusok, baktériumok, gombák és paraziták ellen is hatékony, így mindig érdemes belőle otthon tartani. Készülhet belőle tea és tinktúra, illetve főzet is - a belőle készült teából naponta három csészével fogyasszunk el, ha betegek vagyunk. A tinktúrából napi háromszor harminc cseppet vegyünk be.

Forrás: care2.com