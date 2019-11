Fejben dől el

Hogyan számolhatjuk ki az ideális testsúlyunkat? Részletek itt.

A téli időszakot nagyon sokan a hideggel, a lakásban, melegben, kanapén, takaró alatt töltött idővel, a tápláló, finom ételekkel, a sok alvással azonosítják. Ha fejben át tudjuk programozni magunkat, hogy milyen jó a síelés, a szánkózás, a korcsolyázás, a séta a téli erdőben, a hógolyózás a gyerekekkel, valamint ha mindezek után pihenünk a jó meleg lakásban, akkor sokat segítünk abban, hogy ezekben a hónapokban is aktívak maradjunk. Az emberek nagy része télen jóval kevesebbet mozdul ki, és emiatt kevesebbet is mozog, ráadásul a decemberi ünnepek alatt az étkezéssel is hajlamosak vagyunk túlzásba esni. Ha tudatosan rávesszük magunkat, hogy ilyenkor is rendszeresen mozogjunk és kimenjünk a szabadba, akkor sokkal nagyobb esélyünk van rá, hogy ne hízzunk meg.

A rendszeres testmozgásról télen sem szabad lemondanunk

Együnk kevesebb feldolgozott ételt!

Ha már télen több időt töltünk a négy fal között, akkor próbáljunk meg legalább többet főzni. Készítsünk ízletes fogásokat egészséges alapanyagokból ahelyett, hogy készételeket fogyasztanánk. Így sokkal kevesebb nátriumot és cukrot viszünk be a szervezetünkbe, ezzel együtt pedig természetesen kevesebb kalóriát is.

Ne jutalmazzuk magunkat étellel!

Télen - a rövidebb nappaloknak és a kevesebb fénynek köszönhetően - még az alapvetően jó kedélyű emberekre is gyakrabban tör rá a rosszkedv és a szorongás. Ilyenkor sokan fordulnak a kényelmi ételekhez, cukrosabb, zsírosabb falatokhoz egyfajta vigasztalásként, jutalomként. Ha ez rendszeressé válik, akkor hamarosan jó néhány kilóval többet fog mutatni a mérleg alattunk.

Együnk több növényi eredetű ételt!

Ez természetesen nem jelenti, hogy át kell állnunk vegetáriánus életmódra. Ha viszont több növényi eredetű táplálékot eszünk, akkor ez nemcsak több vitamint és ásványi anyagot, hanem több rostot is jelent. A rostok segítenek mozgásban tartani az emésztést, egyensúlyban tartani a vércukorszintet, segítenek az egészséges testsúly megőrzésében - egyben hosszú időre jóllakatnak.

Forrás: care2.com