HMPV: ezt kell tudni az itthon is megjelent vírusról

Bizonyára már te is olvastad, hogy a Kínában terjedő humán metapneumovírus (HMPV) már Magyarországon is megjelent. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) légúti figyelőszolgálatának jelentése szerint január első hetéig négy ember szervezetében is kimutatták a kórokozót.

A HMPV a leggyakrabban gyermekeket, legyengült immunrendszerű személyeket és időseket betegít meg. Fotó: Getty Images

A legfontosabb tudnivalók a HMPV-ről

A humán metapneumovírus (HMPV) egy igen elterjedt kórokozó, amely felső légúti fertőzést okoz. Szezonális vírus, amely általában télen és kora tavasszal betegíti meg a legtöbb embert, akárcsak az RSV vagy az influenza – olvasható az Amerikai Tüdőszövetség összefoglalójában.

A fertőzésre a leginkább megfázásszerű tünetek hívják fel a figyelmet, amelyen nagyjából 2-5 napig tartanak, majd maguktól elmúlnak. A gyerekek körében az 5 év alattiakat érinti a legnagyobb arányban a betegség, és a fertőzött kicsik 5-16 százalékánál alsó légúti fertőzés, például tüdőgyulladás is kialakulhat szövődményként.

A HMPV terjedése

A HMPV szoros érintkezés útján, cseppfertőzéssel – köhögésből és tüsszögésből származó vírusrészecskék belélegzésével –, illetve a fertőzött váladékkal szennyezett tárgyak megérintése útján terjed.

A HMPV tünetei

A legtöbb HMPV-ben szenvedő beteg lázat, illetve enyhe felső légúti tüneteket tapasztal, például a következőket:

köhögés

köhögés orrfolyás

orrfolyás orrdugulás

orrdugulás torokfájás

Súlyosabb esetekben sípoló légzés, légzési nehézség, illetve asztmás roham is jelentkezhet. Szövődményként kialakulhatnak másodlagos alsó légúti fertőzések is – például hörgőcskegyulladás (bronchiolitis), hörghurut vagy tüdőgyulladás.

A HMPV rájuk a legveszélyesebb

A HMPV minden korosztályban okozhat felső és alsó légúti betegségeket. A leggyakrabban azonban kisgyermekeket, legyengült immunrendszerű személyeket és időseket betegít meg, akiknél a komolyabb szövődmények is nagyobb valószínűséggel alakulnak ki.

„A kórelőzményben szereplő asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), tüdőtágulat (emfizéma) vagy bármely más tüdőbetegség nem növeli a betegség kialakulásának valószínűségét, súlyosbíthatják azonban a fertőzöttek tüneteit. Ugyanez igaz a legyengült immunrendszerű emberekre – például a kemoterápián vagy szervátültetésen átesett betegekre – is” – olvasható az amerikai szakértők által összeállított ismertetőben.

Mikor kell orvoshoz fordulni HMPV-vel?

Aki csak enyhe HMPV-s tüneteket tapasztal, annak nem szükséges orvoshoz fordulnia, a betegség ugyanis egy héten belül magától elmúlik,, csupán tünetenyhítő otthoni kezelésre van szükség. Ha azonban a tünetek súlyosbodnak, esetleg légszomj, súlyos köhögés vagy zihálás jelentkezik, mindenképpen fel kell keresni egy szakembert.

A HMPV diagnosztizálása

A légúti betegséget okozó vírus típusának pontos meghatározása érdekében a kezelőorvos laboratóriumi vizsgálatokat rendelhet el. Súlyos, kórházi kezelést igénylő betegeknél bronchoszkópiát is végezhetnek, amelynek során egy kis kamerát vezetnek a tüdőbe, és mintát vesznek a teszthez.

A HMPV kezelése

Mivel a HMPV általában magától elmúlik, a kezelés a leginkább a tünetek enyhítésére irányul. Ez azt jelenti, hogy a betegeknek vény nélkül kapható gyógyszerek használatát javasolják a fájdalom és a láz csökkentésére, az orrdugulás enyhítésére pedig orrnyálkahártya-lohasztó spray-t ajánlanak a szakemberek. Súlyosabb zihálás és köhögés esetén átmenetileg inhalátorra is szükség lehet, amely kortikoszteroidot is tartalmazhat.

A HMPV megelőzése

A fertőzés elleni védekezés legjobb módja, ha nem találkozunk fertőzött emberekkel, valamint fokozottan ügyelünk a kezeink tisztaságára.