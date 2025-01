Virológus: a HMPV nem olyan, mint a Covid

Mint azt korábban megírtuk, az idei télen jelentős járványt okoz a HMPV Kína egyes részein. Sőt, a kórokozó itthon is jelen van: január első hetéig négy betegtől vett mintában mutatta ki azt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma. Kemenesi Gábor az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, ez a vírus régóta velünk van Európában, egyszersmind szinte minden évben a légúti fertőzések szezonjának egyik főszereplője. Mindez pedig alapjaiban határozza meg azt is, hogy mennyire veszélyes. A koronavírus (SARS-CoV-2) veszélye ugyanis éppen abban rejlett, hogy korábban nem találkozott vele az emberiség, így tömegesen tudott megbetegedéseket kiváltani, illetve rengeteg halálesetet is okozott. A HMPV esetén a szakember szerint nem kell hasonlótól tartani.

Azt azonban Kemenesi is hangsúlyozta, hogy a többnyire egyszerű náthás panaszokat előidéző HMPV a kockázati csoportokban súlyosabb betegséget, tüdőgyulladást is okozhat. Ez elsősorban az időseket és a krónikus betegeket veszélyezteti. Éppen ezért mindenkinek azt tanácsolja, hogy legyünk tudatosabbak ezekben a hetekben a fertőzések megelőzését illetően. Mossunk gyakran kezet, zsúfolt helyeken viseljünk maszkot, valamint legyen mindig nálunk zsebkendő, amelybe tüsszenthetünk és köhöghetünk. Ezenkívül betegen lehetőség szerint ne menjünk közösségbe akkor sem, ha csak enyhe megfázásra gyanakszunk. Szintén veszélyeztetettek a kórházban fekvő betegek, különösen a gyerekek, ezért is teszi kötelezővé egyre több egészségügyi intézmény a maszkviselést.

Arra a kérdésre, hogy vajon az idei szezonban miért ugrott meg a HMPV-fertőzések száma Kínában, Kemenesi úgy fogalmazott: a jelenség hátterében valószínűleg a koronavírus-járvány idején kimaradt légúti szezonok utóhatása áll. Hasonlót láthattunk tavaly a szamárköhögés és a légúti óriássejtes vírus (RSV) esetében is. Arról van szó, hogy a Covid-19 megfékezése miatt elrendelt járványügyi korlátozások az egyéb kórokozók megszokott szezonalitását is megzavarták, amelyek most erősebb járványokat kiváltva térnek vissza.

