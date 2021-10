Tévhitek a szexről: ezeknek ne dőljünk be

Az egyik legnépszerűbb mítosz, hogy a szex növelheti a szívroham esélyét. A Journal of the American College of Cardiology című szaklapban viszont megjelent egy tanulmány, ami szerint a szívbetegeknek sem kell aggódniuk, ha szerelmeskedni támad kedvük. A szakemberek 536, 30 és 70 év közötti életkorú, szívrohamon átesett páciens kórelőzményeit átnézve arra jutottak, hogy a szexuális aktivitás nem számított rizikófaktornak a későbbi szívrohamoknál. Mindössze 7 páciens számolt be arról, hogy egy órával a szívrohama előtt nemi életet élt volna, míg 78 százalékuk azt mondta, hogy több mint 24 óra telt el a szívrohamuk és az utolsó szexuális aktusuk között. A szakemberek általában azt javasolják, hogy egy szívroham után 4-6 hetet érdemes várni a nemi élettel, de utána a szex általánosságban nem számít kockázati tényezőnek.

Meglepő, hogy milyen sok tévhit kering a szexszel kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Fejen állás helyett fekvés

Szintén tévhit, hogy ha szex után fejen állunk, megnő az esélye annak, hogy teherbe essünk. Valójában sokkal hasznosabb, ha egyszerűen csak lefekszünk. A British Medical Journal című folyóiratban 2009-ben jelent meg egy kutatás eredménye, melynek során 400 olyan párt vizsgáltak, akik mesterséges megtermékenyítésen vettek részt. Ennek a kutatásnak az eredménye szerint azoknál a nőknél, akik a beavatkozás után 15 percig feküdtek, 50 százalékkal nagyobb volt a teherbeesés esélye, mint azoknál, akik utána azonnal felkeltek és járkálni kezdtek. Fejen állni tehát szükségtelen, elég fekve maradni, esetleg egy párnát tenni a derekunk alá, hogy a spermiumok útja rövidebb legyen a méhig.

A menzesz nem akadály

Az sem igaz, hogy egy nő nem eshet teherbe, ha épp megvan a menzesze. Elméletben egy, az ovuláció alatt megérett petesejt akár négy-öt napig is termékeny lehet, az egészséges spermiumok pedig akár négy napig is képesek lehetnek a megtermékenyítésre. Éppen ezért felesleges arra bazírozni, hogy valaki a menstruációjához közel, illetve akár alatta nem eshet teherbe.

h i r d e t é s

Az orgazmus és a szülés kapcsolata

Ikerterhesség: "és ha csak egy magzatot akarok?"

Nagyon régóta tartja magát az az elképzelés is, hogy a szex, illetve az orgazmus beindíthatja a szülést. Elméletben ez akár igaz is lehet, de csak akkor, ha a méhnyak megfelelő állapotban van. A sperma egy úgynevezett prosztaglandin nevű hormont tartalmaz, ami felpuhíthatja a méhnyakat, és akár méhösszehúzódásokat is elindíthat. A prosztaglandin szintetikus formáját szokták is használni a szülés megindítására - ugyanakkor csak akkor hatékony, ha a várandós nő már kifejezetten közel van a szülés várható időpontjához, mert a méhnyak csak ekkor fogékony erre a hormonra. Így egy egészséges terhesség elején, vagy közepén nem kell amiatt aggódni, hogy a nemi élet miatt koraszülés következhet be. Egyedül az ikerterhesség az, ahol az orvos javasolhatja, hogy a várandósság egy része, vagy egésze alatt tartózkodjon a pár a nemi élettől, mert ilyenkor nagyobb lehet a fertőzések, illetve a koraszülés esélye.