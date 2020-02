Ikerterhesség: "és ha csak egy magzatot akarok?"

Szelektív redukció alatt azt értjük, amikor a magzatok számát a terhesség korai szakaszában - leggyakrabban az első trimeszterben; a terhesség-megszakítás hazai szabályozása értelmében nálunk a terhesség 12., de maximum 18. hetéig - lecsökkentik az anyaméhben. Ilyenkor tehát három (négy, öt stb.) magzatból kettő vagy egy marad. Az ultrahanggal monitorozott eljárás során sóoldatot fecskendeznek valamelyik magzatba, amely ettől elhal, majd lassan felszívódik az anya testében.

Az eljárást csak kétpetéjű ikrek esetében lehet elvégezni; az egypetéjűek ugyanis egy méhlepényen osztoznak, és nagyon nehéz lenne őket egymástól elválasztani: ha az egyik elhal, nagy valószínűséggel a másik sem éli túl vagy nem marad egészséges.

Az 1980-as évek elején az amerikai Mark Evans által kifejlesztett eljárást a bevezetése óta viták övezték - és övezik a mai napig. Kezdetben inkább csak hármas vagy négyes terhességek esetén alkalmazták, és ezek még nem is bizonyultak a közvélemény vagy az orvosi etika szempontjából különösebben problémásnak, hiszen ezek a terhességek bizonyítottan nagyon veszélyesek úgy az anya, mint a magzatok életére, egészségére. (Az ikerterhesség Magyarországon is veszélyeztetett terhességnek számít, amelynél az anyát és magzatát a szokásosnál gyakrabban kell ellenőrizni, a terhesség utolsó heteit pedig az ikerterhes várandós anyák gyakran kórházban, állandó megfigyelés alatt töltik.) Sokszor ráadásul azért végezték el (és végzik a mai napig) a redukciót, mert bizonyos magzatok az ikrek közül már a terhesség korai szakaszában jól felismerhető, súlyos fejlődési rendellenességeket mutatnak és/vagy nagyon alacsony a túlélési esélyük, ami az egész terhességet veszélyezteti.

Ikrek: vállalni vagy sem?

A szelektív redukció mellett szóló statisztikák a következőek. Ha hármas ikreket kettő magzatra redukálnak, akkor a koraszülés lehetősége a felére csökken (20,3 százalékról 10,1-re), akárcsak a 24. hét előtt bekövetkező vetélésé (11,5 százalékról 5,6-ra). Ha hármas ikreket egy magzatra redukálnak, akkor a vetélés kockázata magasabb (7 százalék), ám kisebb, mint a hármas ikrek megtartása esetében.

Igazán vitatottnak az számít, amikor két, egyébként egészséges magzatból szeretne valaki egyre redukáltatni. A választás ilyenkor kétféle lehet: vagy teljes egészében az orvosra bízza, aki ekkor egyszerűen annak a magzatnak adja be az injekciót, amely jobban, biztonságosabban megközelíthető, vagy pedig ha különböző nemű és az orvos részéről egységesen jól megközelíthető magzatokról van szó, akkor az anya is dönthet. Mark Evans, a procedúra kifejlesztője eleinte nem támogatta az ilyen eljárást, mert szimplán egészségügyi szempontból nem sok minden szól mellette. A szimpla ikerterhesség ugyanis, különösképpen, ha a magzatok két külön petezsákban fejlődnek, nem számít súlyos kockázatnak: a legtöbb ikerbaba ma már problémátlanul, megfelelő időben és súllyal jön világra.

2004-ben azonban Evans egy tanulmányában megváltoztatta az álláspontját. Két okból. Az egyik, hogy bizonyítékok vannak rá, hogy az egymagzatos terhesség megmaradásának esélye magasabb, mint az ikerterhességé (pláne, ha az anya elmúlt már negyven éves). Az újszülöttkori agykárosodás esélye pedig, ahogy tanulmányában Evans rámutatott, 1 a 700-ból egykék esetében, míg 1 a 100-ból ikreknél. A másik ok, hogy Evans és hozzá hasonlóan gondolkodó kollégái elfogadták, hogy számos nem egészségügyi, hanem társadalmi oka is lehet annak, hogy egy nő, egy család úgy dönt, nem tudja vállalni az ikrek gondozását és felnevelését - egyet viszont vállalni tudna, így inkább a szelektív redukció mellett dönt az egész terhesség megszakítása helyett (amelyhez szociális okokból is joga van). Egy megmaradó gyermek pedig az orvosi etika szemüvegén át is jobb eredmény, mint ha egy sem maradna.

A terhesség megszakítása, ha nem egészségi ok indokolja - tehát súlyos válsághelyzet esete áll fenn -, a várandós nő írásbeli kérelme alapján végezhető el. További részletekért kattintson!

Ezzel együtt, mivel két egészséges magzat közül kell választani, lelkiismereti okokból számos orvos nem vállal ilyen típusú beavatkozást sem Amerikában, sem másutt a világban (Németországban például a mesterséges megtermékenyítéseknél éppen azért nem ültethetnek be egy magzatnál többet az orvosok, hogy elkerüljék az ilyen döntési helyzeteket).

Magyarországon, ahogy általában a világban az ikerterhességek nem gyakoriak, a hármas ikerterhességek pedig még ritkábbak (előbbiek nagyjából nyolcvan terhességből egyszer, utóbbiak 850-ből egyszer fordulnak elő), ugyanakkor a mesterséges megtermékenyítési technikák elterjedésével, valamint amiatt, hogy a nők egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket, valamennyire mégiscsak megnőtt a számuk nálunk is.

Ikerterhesség esetén az anya vagy valamelyik magzat életének, egészségének védelmében a szelektív redukció eljárása Magyarországon is elvégezhető, de bonyolultsága okán csak nagyon kevesen vállalják - tapasztalataink szerint olyannyira, hogy sok szülész-nőgyógyász nem tud a lehetőségről. Ha érintettek vagyunk, és szülész-nőgyógyászunk nem tájékozott a kérdésben, érdemes mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézetek, a SOTE szülészeti és nőgyógyászati klinikája, illetve magzati géndiagnosztikával foglalkozó intézetek szakembereivel egyeztetni.

Készüljünk fel rá ugyanakkor, hogy hazánkban nem biztos, hogy találunk magunknak az eljárást vállaló orvost akkor, ha nem egészségügyi, hanem szociális okból szeretnénk két magzatot egyre redukálni. Ahogy erre pár évvel ezelőtt dr. Bitó Tamás egyetemi adjunktus rámutatott: "A kettős ikerterhesség redukciója Magyarországon előfordul, de nagyon ritka beavatkozás (...) kettős terhesség redukciója akkor indokolt, ha az egyik magzatnál súlyos eltérés mutatható ki."