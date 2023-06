„Szex közben is pornót néz a férjem. Nem érzem magam kívánatosnak”

Ha párkapcsolatban élünk, valószínűleg előbb-utóbb elkezd bennünket foglalkoztatni a kérdés, hogy vajon mekkora bajt okozhat, ha a párunk – vagy akár mi magunk – időnként pornográf tartalmakat néz. A szakértők szerint ez önmagában még nem feltétlenül jelent nagy problémát, hiszen a tudatos és mértékletes pornófogyasztásnak még akár pozitív hatása is lehet, nőhet ugyanis a nyitottságunk és a kísérletezési vágyunk, illetve könnyebben ráébredhetünk, mire is vágyunk igazán. Ha pedig párunkkal együtt nézzük ezeket a filmeket, az még akár az előjátékba is tökéletesen belepasszolhat. Van azonban egy határ, amikor már túlzásba vitt pornófogyasztásról, sőt akár pornófüggőségről kell beszélnünk.

Ha szerelmünk nehezményezni kezdi pornófogyasztási szokásainkat, arra érdemes odafigyelni. Fotó: Getty Images

Gyakori szokás, amellyel megbánthatjuk a másikat

Hogy ki mennyi pornónézést tart soknak, egyéni megítélés kérdése. Azonban mindenképpen figyelmet érdemel, ha szerelmünk nehezményezni kezdi pornófogyasztási szokásainkat. Ilyenkor a pár egyik tagja általában nem érti, mi is a sértődés forrása, míg a másik fél rendszerint megalázottnak, értéktelennek és mérhetetlenül dühösnek érzi magát. Ezt éli meg az a kétségbeesett nő is, aki a The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért.

„A férjemmel már 31 éve házasok vagyunk. Aktív szexuális életet élünk, hetente négyszer-ötször is ágyba bújunk egymással. Azonban egyre inkább haragszom rá, sőt: őszintén szólva időnként undorodom is tőle” – kezdte őszinte vallomását az 51 éves nő. Beszámolója szerint párja nem tud a csúcsra jutni a behatolásos szex során, csupán pornónézés közben képes átélni az orgazmust – ez viszont a nőt nagyon zavarja.

Hiába veszekszem vele emiatt, és hiába magyarázom el, hogy ez nekem miért okoz fájdalmat, így is folytatja. Hasznavehetetlennek érzem magam, és azt hiszem, már nem tart engem vonzónak. Pedig ahhoz képest, hogy 51 éves vagyok, nagyon is dögös vagyok! Mi a baj vele/velem?” – kérdezte a levélíró.

Van kiút a zsákutcából, de kemény munka lesz

A tanácsot kérő olvasónak a szexuális problémák kezelésére specializálódott Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt. A szakértő szerint a levélíró kapcsolata egy olyan zsákutcába került, amely vélhetően nem csak a szexuális helyzetekre korlátozódik. A nő elbeszéléséből ugyanis kitűnik, hogy közte és párja közt igen nehézkessé vált a kommunikáció, ez pedig hatalmi harcokat indított/indíthat el.

„Érthető, hogy dühös vagy a férjedre, ez pedig már önmagában is igencsak csökkenteni tudja az iránta érzett szexuális vágyadat. Egyértelmű továbbá, hogy csorbát szenvedett az önbecsülésed is, hiszen senki sem szereti, ha figyelmen kívül hagyják az igényeit, kéréseit, érzéseit. A legjobb esélyetek a kapcsolat megmentésére szerintem egy párterápia, lehetőleg egy szexuálterapeuta bevonásával” – vélekedett a szakember.

A pornó így teszi tönkre a kapcsolatot

Az ágazat több bevételt termel évente, mint egész Hollywood, a közzétett tartalmak hatására pedig torzulhat a fogyasztók önértékelése, irreális elvárások alakulhatnak ki, és erősödhet a test tárgyiasítása: ez a pornó.

