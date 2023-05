Súlyos árat fizethetünk az álomalak hajszolásáért

Mi, nők sokfélék lehetünk, egy dolog viszont közös bennünk: szinte biztos, hogy legalább átmenetileg mindannyiunknak volt olyan időszaka, amikor elégedetlenek voltunk a testünkkel. Az, hogy ki éppen melyik testrészéből szeretne kisebbet, nagyobbat, feszesebbet, simábbat vagy izmosabbat, részletkérdés – sokkal fontosabb az, hogy meddig vagyunk hajlandóak elmenni a vágyott cél érdekében.

És sajnos még egy dolog jellemző ránk nőkre: hajlamosak vagyunk magunkkal olyan könyörtelenek lenni, amennyire másokkal sosem lennénk képesek. Így jutnak el sokan a sportolás túlzásba viteléig vagy éppen a drasztikus táplálékmegvonásig – ezek pedig komoly nyomot hagynak a testen, de nem feltétlenül csak úgy, ahogy az érintettek gondolnák.

Nőiségünk bánja az álomalak hajszolását

Ha a testünket – akár akarva, akár akaratlanul – sanyargatjuk, az előbb-utóbb a hormonháztartás felborulásához vezet. A túl kemény edzés miatti stresszhatás, a feleslegesen korlátozó diéta következtében fellépő tápanyaghiány és éhezés, valamint a negatív testkép okozta lelki hatások egyaránt negatívan befolyásolják az ösztrogén nevű női nemi hormon termelését.

Az ösztrogénhiányos állapot változatos problémákhoz vezethet. Elvékonyodhat a hüvely nyálkahártyája, amely így szárazzá és sérülékennyé válhat. Gyakori következmény a különböző hüvelyfertőzésekre való fogékonyság, illetve a fájdalmas nemi aktus is. A nem megfelelő ösztrogénszint és a sok stressz miatt pedig menstruációs zavarok is felléphetnek, sőt akár teljesen el is maradhat a havivérzés.

TESTKÉP- VAGY EVÉSZAVAR ESETÉN MIELŐBB ORVOSHOZ KELL FORDULNI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mit tehetünk, ha ekkora a baj?

A legfontosabbat már az elején szögezzük le: aki testkép- vagy evészavarral küzd, mielőbb forduljon orvoshoz! A problémában semmi szégyellnivaló nincs, az egészségünk megőrzése érdekében viszont nagyon fontos a megfelelő lelki és dietetikai támogatás. Az ösztrogénhiány okozta panaszok enyhítésére pedig nőgyógyász-endokrinológus segítségét ajánlott igénybevenni. A szakorvos célzott megoldásként a hüvely nyálkahártyájának regenerálódását elősegítő hüvelykúpot vagy akár szájon át történő hormonpótlást is javasolhat.

Oda kell figyelnünk továbbá arra is, hogy együnk, azonban nem mindegy, hogy mit. Egy, az étrend hüvelyre gyakorolt hatását firtató olvasói kérdésre a Nebraska Medicine például azt válaszolta, hogy a megfelelő táplálkozási szokások legalább annyira fontosak az intim egészséghez, mint a megfelelő higiénia vagy a rendszeres nőgyógyászati szűrés. Fontos tudni például, hogy a magas cukortartalmú ételek gyakori fogyasztása könnyen a hüvelyflóra felborulásához és az élesztőgombák vagy az ártalmas baktériumok elszaporodásához vezet. Ha pedig túl sok feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, az károsíthatja az immunrendszert, így a hüvely is védtelenebb lesz a „hívatlan vendégek”, vagyis a kórokozók ellen. Ajánlott kerülni a mesterséges hormonokat tartalmazó húsokat és tejtermékeket, hiszen azok megzavarhatják az egész szervezet, így a hüvely működését is.

A hüvelyszárazság kellemetlen tünetei bármely életkorban megjelenhetnek. Amellett, hogy megnehezítik a szexuális együttléteket és korlátozzák a hétköznapi tevékenységeket, bizonyos kórképek kialakulásának a kockázatát is megnövelik. Így kezelhető a hüvelyszárazság.

Ezekkel szemben viszont a fermentált, probiotikus hatású ételek – mint például a joghurt és a kombucha – különösen jót tehetnek: növelhetik a jótékony baktériumok számát a hüvelyben, ezáltal pedig segíthetnek megelőzni a fertőzéseket. A hüvely nyálkahártyájának védelméhez hozzájárulnak továbbá az egészséges zsiradékok, amelyek megtalálhatók például az avokádóban vagy a lenmagban is. De a hüvelyszárazság és a húgyúti fertőzések megelőzéséhez fontos az is, hogy eleget igyunk. „Ha megtesszük ezeket a lépéseket a megfelelő táplálkozás felé, azzal pozitív változásokat érhetünk el, ez pedig végső soron egészségesebb hüvelyt is eredményez” – szögezte le a Nebraska Medicine írása.

A HealthShots egyik cikke is felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad kompromisszumot kötni, ha a hüvely egészségéről van szó. Mint írták, a vagina állapotára akár egyes vitaminok hiánya is negatívan hathat, ezért nőként különösen figyelnünk kell arra, hogy ezekben a tápanyagokban gazdag legyen az étrendünk. A cikk szerint az intim egészségünk szempontjából az A-, B-, D- és E-vitamin a legfontosabb.

