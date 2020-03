Koronavírus: így a legbiztonságosabb a szex

Néhány nap alatt az Egyesült Államokban meg háromszorozódott a COVID-19-betegek száma, s így immár 69 ezer esettel a világ harmadik legfertőzöttebb országának számít. A betegek majd fele a keleti parti New York államban él, melynek területe másfélszerese Magyarország méretének, lakossága pedig pont a duplája. Jelenleg 33 ezer regisztrált esetről tudnak ott, fontos azonban, hogy ebből 20 ezer a világ egyik legsűrűbben lakott városában, New Yorkban van, ahol egyetlen négyzetméterre több mint 10 ezer ember jut. Ha így tekintjük, akkor nem véletlen, hogy szinte megállt az élet a metropoliszban, mindent megtesznek, hogy ne növekedjen az esetszám a mostaninál is nagyobb ütemben, pláne, hogy máris 280 áldozatot követelt a koronavírus-járvány.

Ebben a harcban komoly szerepet tölt be a város egészségügyi szolgálata, amely folyamatosan tájékoztatókkal bombázza a lakosságot, hogy az élet minden területére vonatkozó iránymutatásokkal segítsen fékezni a járványt. Ebből természetesen a szexuális élet sem maradhatott ki.

Testi szerelem koronavírus idején. Ha lehet leginkább meglévő partnerünkre szorítkozzunk - tanácsolják a szakemberek. Fotó: Getty Images

Fertőzőek-e a testnedvek?

Természetesen a legfontosabb kérés a NYC Health Departmenttől, hogy maradjanak otthon az emberek, de ha már intim együttlétekről van szó, feltétlenül tartsák észben, hogy a COVID-19 emberről emberre terjed, és alig két méternyi távolság is elég hozzá, hogy elkapjuk. A köhögés, tüsszentés útján távozó, a levegőben terjedő váladékok is elegendőek az átvitelhez. Így tehát nem kérdés, hogy a csókolózás mekkora kockázatot rejt. Hangsúlyozzák, nemcsak nyál útján terjedhet azonban a SARS-CoV-2. Bár hüvelyi váladékból és ondóból még nem, székletből már kimutatták a kórokozót a tudósok. Érdemes hozzátenni, hogy bár a koronavírus más típusai nem terjedtek hatékonyan szexuális úton, ám a mostaniról még nem állnak rendelkezésre ilyen adatok.

A legbiztonságosabb partner és módszer

Mindezek ismertetése után a metropolisz egészségügyi szolgálata kerek perec kijelenti, a legbiztonságosabb partnerünknek önmagunkat tekinthetjük, ebből pedig következik az is, hogy a maszturbálás a most választható legveszélytelenebb örömforrás, persze csak akkor, ha előtte és utána is jó alaposan, szappannal, meleg vízzel és legalább 20 másodpercig kezet mosunk. Emlékeztetnek, a tisztogatásból a szexuális segédeszközöket sem szabad kifelejteni, nem ajánlott azonban erős fertőtlenítők használata, hiszen azok irritálhatják a genitáliákat. Természetesen itt is a szappanos víz a megoldás.

Tartsunk szünetet

Önmagunk után a sorban a következő megbízható partner az, akivel együtt élünk. Így is megvan az esélye, hogy valamelyikünk elkapja és továbbadja a másiknak a koronavírust, viszont legalább nem terjesztjük tovább - jegyzik meg, hangsúlyozva: a szexet is beleértve kerülni kell minden kontaktust azokkal, akikkel nem élünk egy háztartásban. "Ha korábban rendszeresen online keresett partnert, vagy egyenesen a szexuális szolgáltatásaiból élt meg, akkor most gondolkodjon el rajta, hogy szünetet tart" - írják a dokumentumban, ajánlva a videórandikra, sextingre, azaz erotikus szöveges üzenetküldésre, és egyéb online, azaz biztonságosan végezhető módszerekre való átállást.

Védelem koronavírus idején

Ha mégis szexre kerülne a sor, akkor viszont az alábbi fontos tudnivalókra hívják fel a figyelmet:

Csókkal könnyű elkapni a koronavírust, főleg, ha a partner nem velünk él egy háztartásban.

Az ánusz szájjal történő izgatása szintén fertőzésveszélyes.

A kondomok és orális védőfóliák (dental dams) ugyan csökkenthetik a nyál- és a székletátvitelt, főképp orális vagy anális szex közben, de nem nyújtanak 100 százalékos védelmet.

A mosakodás, kézmosás most még fontosabb a szex előtt és után, mint valaha.

A szexjátékszereket is meg kell tisztítani szappannal és meleg vízzel.

A billentyűzetet, egeret, kijelzőket is mindig fertőtleníteni kell használat előtt, főképp, ha a cél az online örömszerzés.

Természetesen mindezeken túl nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy nemcsak a koronavírus, de egyéb szexuális úton terjedő betegségek miatt is fontos a megfelelő védelem, a partnerek körültekintő megválasztása, valamint a nem kívánt terhesség megelőzésére is gondolni kell - világjárvány ide vagy oda.

