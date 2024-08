„Már 77 éves vagyok, de a szexuális étvágyam egy kicsit sem csökkent az elmúlt évtizedekben. Még mindig dolgozom, odafigyelek az alakomra, igyekszem mindig stílusosan öltözködni, és szeretném kiélvezni a 70-es és 80-as évek szexuális szabadságát. A férjem viselkedése azonban megakadályoz ebben” – kezdte levelét az az idős hölgy, aki a The Guardian szakértőjéhez fordult tanácsért. Mint írta, a 40-es évei elején járt, amikor megismerkedett a férjével, és nem sokkal később a komoly gondok is elkezdődtek.

„77 évesen még mindig vágyom a szexre, de a férjem nem kezdeményez.” Fotó (illusztráció): Getty Images

„Kéthavonta szexelünk, amikor már megunom a várakozást”

A beszámoló szerint mintegy 30 évvel ezelőtt a férfi karrierje hanyatlani kezdett, és a stressz miatt a férj teljesen elvesztette az intimitás iránti érdeklődését. „A szex mindig is nehézségekbe ütközött, ő ugyanis sosem kezdeményezett. Végül rájöttem, hogy már azelőtt pornófüggő volt, hogy megismerkedett volna velem. A következő évtizedben mindent megpróbáltunk, hogy rendbe hozzuk a szexuális életünket, de semmi sem változott. Megesküdött, hogy abbahagyta a pornónézést, de kiderült, hogy hazudott. Ekkor már 30 éve házasok voltunk” – magyarázta a helyzetet a nő.

A levélíró egyébként kedves és szerető emberként jellemezte a férjét, és elmondása szerint még mindig kölcsönös szeretet van közöttük. A férfi jelenleg állítólag nem néz pornót, ám még még mindig nem érdeklődik szexuálisan a felesége iránt.

Kéthavonta szexelünk, amikor már megunom a várakozást. A barátaim azt mondják, nem értik, miért nem hagytam még el. Én viszont szeretnék vele maradni, csak nem tudom, miért nem lehet igazi, intim kapcsolatunk” – zárta sorait a tanácstalan nő.

„Ne félj a kezedbe venni az irányítást!”

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális rendellenességek kezelésére specializálódott és gyakran ad tanácsot a hasonló problémákkal küzdő olvasóinak. „Érdekesnek találtam, ahogy fogalmaztál a leveledben arról, hogy csak akkor szexeltek, amikor te már nem akarsz tovább várni. Ebből azt feltételezem, hogy a leginkább arra vársz, hogy a férjed kezdeményezzen, amikor viszont te kezdeményezel, ő arra jól reagál. Ha csak akkor juttok el a szeretkezésig, ha a kezedbe veszed az irányítás, miért ne tehetnéd meg ezt gyakrabban – vagy valójában bármikor, amikor szexre vágysz?” – kérdezte a szakértő.

A terapeuta kitért arra is, hogy sok nőre kiábrándítóan hathat, ha a partnere soha nem kezdeményez szexuális együttlétet. Érthető ugyanis, ha a feleségek vágynak arra, hogy a férjük jelezze, hogy még mindig vonzók, kívánatosak. A hölgyek többsége ráadásul kényelmetlenül is érzi magát, ha ők irányítanak a szex terén.

Szerintem tudatosítanod kellene magadban, hogy nincs semmi baj azzal, ha a nő a dominánsabb fél szexuálisan. Előfordulhat, hogy férjednek szüksége van rád arra, hogy szexuális izgalomba jöjjön. Az életkor előrehaladtával ugyanis a férfiak általában már közvetlen nemi szervi stimulációt igényelnek ahhoz, hogy erekciójuk legyen, önmagában még a kedvenc pornófilmjük sem feltétlenül elég ehhez. Ez különösen igaz akkor, ha már vannak bizonyos egészségi problémái is. Ne vedd magadra, és ne félj érvényesíteni az érdekeidet! Jogos van ahhoz, hogy kielégíthesd az igényeidet” – fogalmazott a szakember.