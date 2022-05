A súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak életre szóló élményeket nyújtó alapítvány ingyenes GO! programjával már nyolc éve visz nevetést a kórházi falak közé. Idén tavasztól pedig önkénteseik két új helyszínen is bátorságot adnak: a budapesti Tűzoltó Utcai Gyermekklinikán és a Madridi úti menekültszálláson is megmutatják a gyerekeknek, hogy a felhők felett mindig süt a nap.

A háború elől menekülő gyerekeknek is segít a Bátor Tábor

„A kórházakban és a menekültszállón lévő gyerekek is elképesztő bizonytalanságot élnek át. Más élethelyzet miatt találkozunk velük, de az igényeik ugyanazok. Szeretnének valahova tartozni – egy közösséghez, egy játékhoz –, és szeretnének döntéseket hozni a saját életükről. Ezeket sem a betegségük, sem a háború nem engedi meg nekik.” Zsákai-Kiss Anett, a Bátor Tábor GO! programjának vezetője szerint a játék az az univerzális eszköz, amivel körülményektől és nyelvtől függetlenül egy rövid időre visszaadhatják a felhőtlen gyerekkort. „Egy önkéntesünk azt mondta, neki az a célja a programmal, hogy mi és a közös játék legyünk a biztos a pont ezeknek a gyerekeknek az életében.”

A Tűzoltó Utcai Gyermekklinika több osztályán gyógyuló és az ambulancián vizsgálatra várakozó gyerekekhez is kifogyhatatlan játékötlettel érkeznek az önkéntesek. „Az ambulancián egyrészt a gyermekük állapota miatt egyébként is izguló családok figyelmét szeretnénk lekötni a hosszas várakozás alatt, másrészt a közösségteremtésben is segítséget nyújtunk. Hiszen ők mind sorstársak, és fontos, hogy kapcsolat épülhessen ki köztük, mind a váróban, mind a kórtermekben. A legutóbbi játékon az egyik önkéntesünk három kisfiúval és a szüleikkel együtt keveredett bele egy hatalmas társaspartiba. Ezeket a közös élményeket, játékokat pedig akkor is folytatni tudják, amikor a GO! program önkéntesei éppen nincsenek jelen.”

A Bátor Tábor a gyermekklinikán heti egy, a menekültszálláson pedig heti két alkalommal mutatja meg az óriási kihívásokkal küzdő gyerekeknek, hogy sokkal erősebbek, mint gondolnák, és hogy együtt minden akadály könnyebben legyőzhető. „Amikor játékba hívjuk őket, nem csak egy órányi kikapcsolódás, hanem a döntés lehetőségét is a kezükbe adjuk. Végre ők mondhatják meg, hogyan és mit szeretnének csinálni. Ezt az élményt pedig mindaddig biztosítani fogjuk nekik, amíg szükségük van rá.”

A Bátor Táborban 2001 óta változtatják meg súlyosan beteg gyerekek és családjaik életét ingyenes tábori, kórházi, iskolai és online programjaikon. Az alapítvány működését kizárólag vállalati és magánadományokból, illetve az adó 1% felajánlásokból fedezi. Adj te is biztonságot a bizonytalanságban élő gyerekeknek adó 1%-oddal