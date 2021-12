Meglepő dolgok, amik jók az emésztőrendszerünknek

Az emberi test legbonyolultabb része Felszínes vizsgálódás után azt gondolhatnánk, hogy az emésztőrendszer elsősorban a szervezet energiaellátásáról gondoskodik, és sokkal többet nem is érdemes tudni róla. Az élelmiszer fent bemegy, a salakanyag lent kijön, és a kettő között felszabadul a test működéséhez szükséges energia, illetve beépül a szervezetbe pár fontos anyag. Közelebbről nézve egy elképesztően bonyolult működésű és igen összetett funkciójú gépezetet találunk. Részletek itt.

Dr. Jack Gilbert, az American Gut Project egyik alapítója szerint még számos kutatásra lesz szükség ahhoz, hogy kiderüljön, melyik baktériumtörzs pontosan miben hasznos, de vannak általános tanácsok, amiket érdemes lehet betartani, ha egészséges mikrobiomot szeretnénk.

Az egyik ilyen, hogy fogyasszunk húsz különböző fajtájú növényi eredetű táplálékot heti szinten. Ez soknak hangozhat, de nem kell feltétlenül csak zöldségekre és gyümölcsökre gondolni, hiszen ott vannak még a hüvelyesek és a különféle fűszernövények, ehető növények is. Ami biztos, hogy a változatos táplálkozás mindenképpen jót tesz.

Emésztőrendszerünk helyes működéséért sokat tehetünk. Fotó: Getty Images

A szakértő aláhúzza: érdemes azzal is tisztában lennünk, hogy bár nagyon sok táplálkozási szakember javasolja, hogy együnk minél több probiotikus hatású ételt az egészséges emésztés érdekében, nem kell feltétlenül teletömnünk velük magunkat. A többségében növényi alapú táplálkozás éppolyan hasznos az emésztésnek, ráadásul vannak olyanok, akik nem tolerálják például a tejtermékeket. Dr. Gilbert szerint a tisztálkodásnál is érdemes odafigyelni arra, hogy például ne használjunk antibakteriális tisztálkodószereket, mert azok a bőrünkről nemcsak a káros, hanem a jótékony hatású baktériumokat is eltávolítják. A hagyományos szappan bőven megteszi, kézmosásnál is - alkoholos kézfertőtlenítőt csak akkor használjunk, ha nincs alkalmunk az alapos, szappanos-vizes kézmosásra.

Probiotikus hatású táplálékkiegészítőket sem érdemes szedni, mivel bár arra vonatkozóan vannak kutatások, hogy a depresszióval, irritábilis bél szindrómával vagy éppen ekcémával küzdők állapotán segíthetnek, arra nemigen van bizonyíték, hogy egy egészséges ember számára valóban hasznosak. Ugyanez a helyzet a prebiotikumokkal is. A szakértő ezen felül azt is tanácsolja, hogy ne féltsük a gyerekeket egy kis kosztól, és hagyjuk, hogy néha bepiszkolják a kezüket. Ez ugyanis erősítheti az immunrendszerüket - így nyugodtan segítsenek be a kerti munkákba, gyümölcs- és zöldségszedésbe és hasonlókba.