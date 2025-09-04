Változás az orvosi beutalóknál: kiderült, mire számíthatnak a betegek

Mi is megírtuk, hogy változás áll be a beutalókkal kapcsolatban októbertől. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kell, azt már beutaló nélkül lehet igénybe venni. Az októbertől hatályos rendeletet úgy is lehet értelmezni, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell.

A változás nem fog több kört jelenteni a betegeknek. Fotó: Getty Images

Takács Péter egészségügyi államtitkár ezt cáfolta: mint a 24.hunak elmondta, a rendelet valóban félreérthető. Szerinte nem szigorításról, csak egy technikai jellegű változtatásról van szó: azért kell e-beutalót adni a kontrollvizsgálathoz is, hogy az online időpontfoglalás lehetősége nyitva álljon azoknak számára is, akiket kontrollra rendelt vissza az orvosuk.

A betegek számára tehát annyi lesz a változás októbertől, hogy azok, akik kontrollra vannak visszarendelve, lehetőséget kapnak arra, hogy az EgészségAblak applikáción keresztül, vagy – akinek nincs applikációja, annak – az 1812-es központi telefonszámon is tudjanak kontrollvizsgálatra időpontot foglalni.

"Erre eddig nem volt lehetőségük. Nem kell tehát visszamenniük a kontrollvizsgálatra berendelt betegeknek a háziorvoshoz, a szakrendelő orvosa is le tudja generálni az e-beutalót" - hangsúlyozta az államtitkár.

Az eddigi rendszer úgy működött, hogy ha a szakorvos visszahívta a páciensét, akkor ráírta az ambuláns lapra, hogy 3 vagy 6 hónap múlva jelenjen meg kontrollon. A betegnek ezért sokszor vissza kellett mennie a háziorvoshoz az új beutalóért. Mint az államtitkár elmondta, ezt a rossz gyakorlatot szeretnék megszüntetni.