Orvosi beutalók: nagy változás lép életbe októbertől

Illés Attila
Szerző Illés Attila

Egy szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd a jövő hónaptól a Magyar Közlönyben nemrég közzétett jogszabály szerint.

Még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell októbertől egy friss törvénymódosítás alapján - írja az Azenpenzem. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni. 

Magyar Közlönyben az „egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról” közzétett jogszabály módosítja a tb-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, ami a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kell, azt már beutaló nélkül lehet igénybe venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni.

Az októbertől érvénybe lépő rendeletmódosítás szerint ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges. Egyetlen kivétel az, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges.

A 24.hu pedig azt is írja, a laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.

Emellett az e-beutalók szélesebb körű alkalmazását ösztönzik, mégpedig pénzügyi megvonással. Ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a szankció jár akkor is ha nem rögzítenek megfelelően az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT).

háziorvos orvosi beutaló

