Tízórai- és uzsonnaötletek iskolakezdésre – a dietetikusok ezeket csomagolnák a gyerekeknek

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Már előre idegeskedsz, milyen tápláló és egészséges ételeket fogsz majd csomagolni a gyerekeknek a tanév során? Akkor ez a cikk sokat segíthet neked.

„Kezdődik az új tanév, indul a rohanás, de a napközbeni étkezésekről akkor sem szabad megfeledkezni! A jól megtervezett étrend nemcsak energiát ad a tanuláshoz és a koncentrációhoz, hanem segít kialakítani az egészséges táplálkozási szokásokat is már egészen kisgyermekkorban” – olvasható a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) közelmúltbeli Facebook-posztjában.

Ezekből álljon a tízórai, uzsonna

A dietetikusok szerint érdemes arra törekedni, hogy minden nap a következő 5 fő összetevőből álljon össze az uzsonnásdoboz tartalma. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

Ez is érdekelhet

kisfiú sárgarépahasábokat és almaszeleteket eszik egy zsonnásdobozból
kisfiú joghurtot eszik
salátás-sonkás szendvics magvas zsemlében, almával és gyümölcslével
házi készítésű müzliszeletek eggy vágódeszkán felszeletelve
kisfiú pisztáciát és mandulás eszik egy kettéosztott ételtartódobozból
5 fotó

Egy extra tipp

„Érdemes a gyerekeket is bevonni a csomagolásba és a választásba – így nagyobb kedvvel fogják megenni a tízórait” – javasolták a dietetikusok. Ha pedig még több ötletet keresel, olvasd el korábbi cikkünket.

uzsonna tízórai gyerekek egészsége Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége gyerekek étkezése iskolai étkezés egészséges táplákozás dietetikusok uzsonnásdoboz egészséges uzsonna egészséges tízórai

