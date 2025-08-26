Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Milyen uzsonnásdobozt és kulacsot válasszak a gyereknek? Íme a szakértők tanácsa

Nemes-Mozer Mária
Pár nap és indul az új tanév. Ilyenkor egyre sürgetőbb a kérdés: mibe csomagoljuk az uzsonnát, ami biztonságos, tartós, és még a gyereknek is tetszik. Hatalmas a választék, ráadásul minden fajtának vannak előnyei és hátrányai.

Közeledik az iskolakezdés, ilyenkor pedig a legtöbb szülőben felmerül a kérdés, hogy mibe csomagolja a tízórait, uzsonnát. Lehet műanyag, üveg, fém vagy szilikon, előnyeiket, hátrányaikat tekintve nem könnyű a választás – írja Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekről és kockázatfigyelésről író Rizikometer.

Kisiskolás lányok uzsonnáznak műanyag dobozokból.
A műanyag dobozok a legnépszerűbbek. Fotó: Getty Images

Műanyag: olcsó, de toxikus lehet

A műanyag ételtartók olcsók, könnyűek és kényelmesen használhatók, ráadásul nem törnek össze, ha leejtik. Vásárláskor ugyanakkor fontos figyelni arra, hogy biszfenol-vegyülettől (BPA), és bambusz- vagy más növényi rosttól mentesek legyenek, a BPA és a mikroműanyagok ugyanis kis mennyiségben bekerülhetnek az élelmiszerbe, különösen hő vagy kopás, illetve savas ételek hatására. A növényi rost tartalmú edényekből pedig hő hatására melamin és formaldehid oldódhat ki. A műanyag ételtartók és palackok emellett a környezetre is károsak, mivel évszázadokig tart, mire lebomlanak.

Fém: környezetbarát és kevésbé törékeny

A rozsdamentes acélból készült doboz környezetbarát, nem törik és nem korrodál. További előnye, hogy nem befolyásolja a benne tárolt ételek ízét, mert nem lép kölcsönhatásba semmilyen élelmiszer-összetevővel.

Üveg: környezetbarát, de törékeny

Az üveg ételtartók és palackok szintén tartósak, nem deformálódnak, nem környezetszennyezők és mentesek a toxikus anyagoktól. Ráadásul ezek sem befolyásolják a bennük tárolt ételek, italok ízét, illetve mikrohullámú sütőben való melegítésre is használhatók. Mindemellett azonban van két nyilvánvaló hátrányuk: nehezek és törékenyek.

Ez is érdekelhet

Hőszigetelt uzsonnástáska, szilikonzacskók és dobozok

A hőszigetelt uzsonnástáska vízálló, tartja a hőt, biztonságos és praktikus, de a szilikontermékekkel sem nyúlhatsz mellé. A Parents.com szakértője ezek mellett tette le a voksát, állítása szerint ugyanis segítenek abban is, hogy megóvd gyermekedet a műanyagszennyezéstől. A jó minőségű szilikon termékek ráadásul biztonságosan használhatók mikrohullámú sütőben, mosogatógépben és fagyasztóban is. És hogy mit tegyél a dobozba, ami egészséges, laktató és a gyerekek is szívesen megeszik? Íme néhány jótanács

