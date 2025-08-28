Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Váratlanul megugrott a születésszám, de a népesedési fordulathoz ez is kevés

Szerző N.M.M.

Kilenc hónapja nem született ennyi magyar, mint most, ám a csökkenést ez sem állíthatja meg.

Idén júliusban 6696 gyermek született, míg a halálozások száma 8782 volt Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal adatait a 444.

Újszülött kislány kezét fogja az édesanyja.
A születések száma elmaradt a tavaly júliusitól. Fotó: Getty Images

A születések száma tavaly szeptember óta rég nem látott csúcsra emelkedett, de 2 százalékkal így is elmaradt a tavaly júliusitól. A halálozási mutató kifejezetten kedvezően alakult: az elhunytak száma 18 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.

Népesedési fordulatról azonban még korai lenne beszélni, habár a természetes fogyás a tavalyi júliusi 3920-nak nagyjából a fele volt: 2086-tal csökkent a magyarországi népesség. A KSH adatai szerint hét hónap alatt így összesen 32 ezerrel lettünk kevesebben.

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

