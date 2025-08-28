Váratlanul megugrott a születésszám, de a népesedési fordulathoz ez is kevés

Idén júliusban 6696 gyermek született, míg a halálozások száma 8782 volt Magyarországon – közölte a Központi Statisztikai Hivatal adatait a 444.

A születések száma elmaradt a tavaly júliusitól. Fotó: Getty Images

A születések száma tavaly szeptember óta rég nem látott csúcsra emelkedett, de 2 százalékkal így is elmaradt a tavaly júliusitól. A halálozási mutató kifejezetten kedvezően alakult: az elhunytak száma 18 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.

Népesedési fordulatról azonban még korai lenne beszélni, habár a természetes fogyás a tavalyi júliusi 3920-nak nagyjából a fele volt: 2086-tal csökkent a magyarországi népesség. A KSH adatai szerint hét hónap alatt így összesen 32 ezerrel lettünk kevesebben.