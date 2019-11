Szappan vagy kézfertőtlenítő: melyik jobb?

Ha az őszi-téli időszakban szeretnénk elkerülni, hogy megbetegedjünk, akkor az egyik legjobb, és egyben legegyszerűbb módszer, ha rendeszeresen és alaposan kezet mosunk - ezzel a legtöbb szakértő teljes mértékben egyetért. Mik a helyes kézmosás tikai, és valóban szükség van-e erre a kézfertőtlenítő termékek világában? Mutatjuk!

A helyes kézmosás titkai

Nedvesítsük be a kezünket vízzel, majd szappanozzuk be úgy, hogy mindenhová jusson a szappanból és jó alaposan dörzsöljük át ujjainkat, ujjközeinket, tenyerünket, kézfejünket és csuklónkat körülbelül 20 másodpercen keresztül. A dörzsölés hatására a szappan fellazítja a bőrön található szennyeződéseket és kórokozó-maradványokat. Ezek hozzátapadnak a szappanhabhoz, és amikor vízzel leöblítjük, mindez le is mosódik a bőrünkről. A hiedelmekkel ellentétben azonban a víz hőmérsékletének nincsen jelentősége: teljesen mindegy, hogy hideg, langyos vagy meleg vízzel mosunk kezet. Ami számít, az az, hogy elegendő ideig dörzsöljünk a bőrt, és utána pedig minél alaposabban öblítsük le.

A legfontosabb, hogy legalább 20 másodpercig dörzsöljük a kezeinket. Fotó: iStock

Milyen kézfertőtlenítőt válasszunk?

Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nincs lehetőségünk kezet mosni. Ilyenkor használhatunk kézfertőtlenítőt. Érdemes 60 és 95 százalék közötti alkoholtartalmú termékekből választani. Kézfertőtlenítőt tarthatunk a táskánkban, az asztalunkon és az autónkban is, mert néha tényleg jól jön. Nagyon fontos azonban, hogy olyan helyre tegyük a terméket, ahol gyerekek nem érhetik el. Lehetőség szerint a gyerekek ne is használják a kézfertőtlenítő szereket felnőtt felügyelete nélkül.

Ugyanakkor nem árt tisztában lenni azzal is, hogy ez nem annyira hatékony, mintha szappannal és vízzel mosnánk kezet. Bár a kézfertőtlenítők nagy részének csomagolásán az áll, hogy elpusztítják a kórokozók 99 százalékát, egyes mikroorganizmusok mégis képesek ellenállni ezeknek a szereknek. A szakértők szerint ettől függetlenül ezek a szerek nagyon kényelmesek, és van helyük a higiéniarutinban, de nem szabad elfelejteni, hogy nem érnek annyit, mint egy jó alapos kézmosás. A kézmosás ugyanis több kórokzót képes eltávolítani, illetve a vegyszermaradványoktól is megszabadít minket.

Nem mosunk elégszer kezet

Arra, hogy rendszeresen kezet kell mosni, nem lehet elégszer felhívni a figyelmet. Felmérések szerint ugyanis az emberek körülbelül 60 százaléka nem mos kezet hazaérkezés után, és csupán minden nyolcadik embernek jut eszébe, hogy étkezés előtt is kezet kellene mosni. Ezek elég szomorú eredmények, tekintve, hogy az Arizonai Egyetem kutatás szerint az emberi kézen több kórokozó található, mint a közterületeken vagy utcákon található felületeken.

Forrás: webmd.com