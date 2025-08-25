Gyógyszerészek tippjei a parlagfűszezonra – így győzd le az állandó könnyezést és tüsszögést!

A parlagfűpollen jelenleg is nagyon erős koncentrációban van jelen a levegőben országszerte. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pollenjelentése szerint az allergiások napról napra erősödő szénanáthás tünetekre – például orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre – számíthatnak.
Az allergia kialakulásának okai
A kismarosi Málnalevél Patika témába vágó Facebook-posztja szerint a légúti allergia kialakulásának hátterében a genetikai hajlam mellett állhat egyebek mellett a gyakori kisgyermekkori légúti fertőzés, a túlzott antibiotikumhasználat, a dohányfüst és a légszennyezés, valamint a mozgáshiány, az egészségtelen táplálkozás és a fokozott stressz is.
Így kezelhető a parlagfű-alleria
A gyógyszerészek néhány hasznos tanácsot is összegyűjtöttek annak érdekében, hogy az érintettek mérsékelni tudják az őket kínzó panaszokat – érdemes megfogadni ezeket! A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!
Ha a tüneteid tartósan fennállnak vagy erősödnek, és semmi sem használ ellenük, mindenképpen fordulj orvoshoz vagy allergológushoz – tették hozzá a szakértők.