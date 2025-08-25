Gyógyszerészek tippjei a parlagfűszezonra – így győzd le az állandó könnyezést és tüsszögést!

A parlagfűpollen jelenleg is nagyon erős koncentrációban van jelen a levegőben országszerte. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pollenjelentése szerint az allergiások napról napra erősödő szénanáthás tünetekre – például orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre – számíthatnak.

Az allergénismertető leírás szerint a parlagfű az egyik legelterjedtebb gyomnövény Magyarországon. Akár 2 méter magasra is megnőhet. Tömeges pollenszórása jellemzően július végén kezdődik, de előfordulhat, hogy már júniusban is vannak virágzó példányok. Pollenkoncentrációja általában augusztus végén, szeptember elején tetőzik, a pollenszemek azonban még az első fagyokig jelen lehetnek a levegőben.

Javában tombol a parlagfűszezon, amely igencsak megkeserítheti az allergiások napjait. Fotó: Getty Images

Az allergia kialakulásának okai

A kismarosi Málnalevél Patika témába vágó Facebook-posztja szerint a légúti allergia kialakulásának hátterében a genetikai hajlam mellett állhat egyebek mellett a gyakori kisgyermekkori légúti fertőzés, a túlzott antibiotikumhasználat, a dohányfüst és a légszennyezés, valamint a mozgáshiány, az egészségtelen táplálkozás és a fokozott stressz is.

Így kezelhető a parlagfű-alleria

A gyógyszerészek néhány hasznos tanácsot is összegyűjtöttek annak érdekében, hogy az érintettek mérsékelni tudják az őket kínzó panaszokat – érdemes megfogadni ezeket! A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

Ha a tüneteid tartósan fennállnak vagy erősödnek, és semmi sem használ ellenük, mindenképpen fordulj orvoshoz vagy allergológushoz – tették hozzá a szakértők.