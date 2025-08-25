Parlagfű-allergia: ételek is rosszullétet okozhatnak – Íme a lista

Pollen-étel allergia szindrómaként ismert az a jelenség, amikor pollenallergiásoknál különféle élelmiszerek váltanak ki allergiás reakciót. Ennek oka, hogy az érintett ételek az allergén pollenéhez hasonló szerkezetű fehérjéket tartalmaznak. Így aztán az immunrendszer ezekkel érintkezve is ellenségesen reagálhat. Mindez az adott élelmiszer fogyasztását követően perceken belül jelentkező száj- és torokviszketés, esetleg ajak-, nyelv- vagy torokduzzanat formájában ütközhet ki. Sőt, ritkán ugyan, de a keresztallergiás reakció akár potenciálisan életet veszélyeztető állapothoz, anafilaxiához is vezethet.

Mit ne együnk parlagfű-allergiásan?

Magyarországon a parlagfű-allergia az egyik leggyakoribb szezonális allergia. Becslések szerint akár a lakosság egyötödénél is tüneteket okozhat az invazív gyomnövény virágzása, amely az augusztus és szeptember közötti időszakban a legintenzívebb. Ráadásul a parlagfű mellett többféle zöldség és gyümölcs is problémát okozhat az érintetteknél az említett pollen-étel allergia szindróma nyomán. Alábbi galériánkban azokat az élelmiszereket mutatjuk be a Food Allergy Canada és az amerikai Asztma és Allergia Alapítvány (AAFA) gyűjtései alapján, amelyekkel parlagfű-allergiásként nem árt az elővigyázatosság. Ha pedig egyszer is panaszokhoz vezet a fogyasztásuk, a jövőben – kezelőorvosunkkal történt konzultáció után – célszerű lehet kerülni azt.

7 fotó

Borítókép: Getty Images