Olcsó és jó házi illatosítók

A nőknek különösen vigyázniuk kellene a légfrissítéssel, hiszen náluk egy bizonyos idő eltelte után akkor is tapasztalhatók az egészségügyi problémák, ha hetente csak egyszer használják a légfrissítőt. Amelyet ezen a néven emlegetni igazából nem is helyes többé, hiszen rontja az emberi tartózkodás szempontjából fontos környezeti paramétereket.

A kutatók feltevése szerint a károsodást az okozza, hogy a légfrissítő összetevői keverednek a levegőben lévő ózonnal, és így egészségre ártalmas elegy jön létre. Ezért is érdemes természetes, vegyi anyagoktól mentes illatosítókat, szagtalanítókat használni a lakásban. Az egészségünk érdekében jobb, ha ezekre váltunk.

Kávézacc

Fura, de igaz. A kávéfőzők, csészék alján található maradék csodákra képes szagtalanítás terén. A kiszárított zaccot tegyük egy régi, tiszta zokniba, és akasszuk a szekrénybe, hűtőbe, vagy bárhová, ahonnan szeretnénk a kellemetlen szagokat eltávolítani.

Citrushéj

Felesleges mesterséges citrusos illatosítókat venni, mert a házi változat ezerszer jobb. Citrom- vagy narancshéjat tegyük egy edénybe, öntsünk rá egy kevés vizet, és melegítsük alacsony lángon fél órán át. Tehetünk bele szegfűszeget, fahéjrudat és kardamomot is a még kellemesebb illatért.

A citrushéj az egyik legjobb házi illatosító

Vodka

A vodkában található etil-alkohol a legtöbb légfrissítőben is megtalálható. Ha megszárad, szagtalan, így házilag is készíthetünk illatosítót, ha vodkát egy kevés vízzel higítunk, és pár cseppet cseppentünk bele a kedvenc illóolajunkból. Tegyük fújós flakonba, és spricceljük oda, ahol illatosítani szeretnénk, akár a függönyökre is.

Egy kellemes illatú otthonban nemcsak jobban érezzük magunkat, de az egész napos stressz után meg is nyugszunk, jobban tudunk pihenni, a családtagjainkkal is szelídebbek, együttműködőbbek leszünk. De nem kell azonban egyből légfrissítőre gondolnunk, azok nélkül is jó illatot teremthetünk otthonunkban. Részletek!

Méhviasz gyertyák

Tisztítják a levegőt, és nem szennyezik, mert negatív ionokat hoznak létre, édes és kellemes az illatuk.

Aktív szén

Remek a makacs szagok ellen, aktív szenes szűrővel szagtalaníthatjuk a szemetesünket vagy épp a macskaalmot, esetleg hűtőszekrényt is.

Forrás: rodalesorganiclife.com