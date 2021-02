Sokan ódzkodnak az egészségtelen légfrissítők használatától. Mit használhatunk helyette?

Egy kellemes illatú otthonban nemcsak jobban érezzük magunkat, de az egész napos stressz után meg is nyugszunk, jobban tudunk pihenni, a családtagjainkkal is szelídebbek, együttműködőbbek leszünk. De nem kell azonban egyből légfrissítőre gondolnunk, azok nélkül is jó illatot teremthetünk otthonunkban.

Gyógynövényszörp: így készítsük el! Főszerepben a menta, a citromfű és a gyömbér. Kattintson! Főzzünk gyógynövényeket! Tegyünk a tűzhelyre egy nagyobb, lapos edényben vizet, dobjunk bele néhány karika citromot, narancsot, és tegyünk mellé pár szál gyógynövényt, például levendulát, mentát, kakukkfüvet. Lassú tűzön főzzük, forraljuk annyira, hogy épp csak gyöngyözzön.

Illatos növényeket a lakásba! A szép zöld növények nemcsak díszítik az otthonunkat, de a levegőt is tisztítják, frissítik. Ráadásul olyan növényeket is beszerezhetünk, melyeknek kellemes illatú virágaik is vannak, ilyen például a jázmin, az eukaliptusz, az orchidea vagy a geránium.

Az illatos virágok még díszítik is a lakást. Fotó: 123rf

Süssünk valamit! A sülő süteményeknek semmivel össze nem téveszthető, fantasztikus illata van, különösen akkor, ha olyan

Keverjünk házi légfrissítőt! Egy kis edényben alaposan keverjünk össze két evőkanál szódabikarbónát és 5-10 csepp illóolajat. A keveréket tegyük egy spricnis palackba, öntsük fel forralt vízzel, és alaposan rázzuk össze. Ezzel a keverékkel nemcsak a levegőt frissíthetjük fel, de a textíliákat, szőnyegeket is illatosabbá tehetjük. Nyomjuk el a kellemetlen szagokat! Nemcsak az a fontos, hogy az otthonunk levegője kellemes aromájú legyen, hanem az is, hogy a rossz szagok ne "mérgezzék" a levegőt. A szódabikarbóna és a szemes kávé is alkalmas arra, hogy a rossz szagokat magába szívja, elnyomja, és így kellemesebbé tegye a levegőt. A kávéfőzés után megmaradt őrleményt se dobjuk ki, ezzel ugyanis nagyszerűen szagtalanítani lehet például a szemetest.